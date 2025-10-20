Меню
Гангстерский сериал с Пирсом Броснаном продолжает покорять топы мирового стриминга — первый сезон завершился еще 4 месяца назад
Фанаты продолжают пересматривать первый сезон, пока второй уже находится в разработке.
Написать
20 октября 2025 11:50
Семейные разборки и не только: топ-5 сериалов в духе «Дома Гиннесса» — среди них эпичные средневековые фэнтези и современные бизнес-драмы
Отличные варианты для тех, кто уже ждет анонса второго сезона.
Написать
12 октября 2025 11:50
В этом сериале нет ковбоев, зато разборок в духе «Йеллоустоуна» — хоть отбавляй: самое то на замену сериалу с Костнером
Для тех, кто устал ждать выхода спин-оффов и хочет маскулинных проектов.
Написать
30 июля 2025 19:05
26 000 000 поводов для 2 сезона: «Гангстерленд» с Харди побил уникальный рекорд самого «Йеллоустоуна» — Гай Ричи все еще «тот»
И неважно, что культовый постановщик снял всего две серии, ведь хорошее начало — половина дела.
Написать
29 июня 2025 13:46
Пока ждем второй сезон: классные сериалы, которые стоит посмотреть после «Гангстерленда»
Новинка с Томом Харди в главной роли стала одним из главных хитов последних месяцев.
Написать
29 июня 2025 08:56
Рагнарек уже близко — она просто его провозвестник: первые подробности 2 сезона «Гангстерленда» — клан Харриганов ждет большая война
Томми придется понять, что слабый пол не такой уж и слабый.
1 комментарий
26 июня 2025 07:00
«Сексуальный зверь»: в «Гангстерленде» Том Харди ездит за рулем роскошного «немца» — в России такой стоит, как «трешка» в Москве
Сотни лошадей под капотом, десятки завистников на тротуаре.
Написать
25 июня 2025 19:34
НВО, Звезда «Игры престолов» в главной роли и оценка 100/100 от зрителей: нашли вам идеальную замену «Гангстерленду» Ричи
Весь сезон вышел целиком и не придется теряться в догадках — скатится все в нудятину после пилота или нет.
Написать
25 июня 2025 12:48
Том Харди едет в Африку: «Гангстерленд» Ричи все-таки получит 2 сезон, и уже известно, о чем он будет
События проекта станут куда масштабнее.
Написать
24 июня 2025 13:17
Считаете, что «Гангстерленд» — это выдумка Ричи? Он просто скопировал чужой сериал и изменил имена
Изначально это вовсе был спин-офф, но в итоге решили иначе.
1 комментарий
6 июня 2025 08:27
Второй сезон «Гангстерленда» обязан ответить на 5 важных вопросов к финалу первого: по Тому Харди все понятно — но как быть с остальными?
Официального анонса сиквела не было до сих пор.
2 комментария
3 июня 2025 14:44
Знаете, что такое безумие? Посмотреть «Гангстерленд» залпом в надежде на хороший финал — и получить один из худших сериалов года
Да, вы правильно поняли, концовка не оправдывает даже минимальных надежд.
23 комментария
1 июня 2025 21:30
Забыть до лета и посмотреть целиком: «Гангстерленд» Гая Ричи хуже с каждой серией, и вот, когда выйдет финал
До последней серии еще далеко: успеете 10 раз забыть, что было в предыдущих.
4 комментария
15 апреля 2025 19:05
«Ричи, я начинаю уставать!»: «Гангстерленд» с Харди идет под откос уже со 2 эпизода — зрители зевают и не хотят досматривать
Режиссер, похоже, обвел всех вокруг пальца.
1 комментарий
6 апреля 2025 20:32
«Последние фильмы — дичь, но в сериал я влюбился»: за что хвалят «Гангстерленд» — новинку Ричи с Харди и Броснаном
С планами на вечер воскресенья, похоже, определились.
1 комментарий
30 марта 2025 16:11
Каверин мог убить Сашу Белого, но не стал: вырезанная из «Бригады» сцена отвечает на главный вопрос сериала
