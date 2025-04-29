Отзывы о сериале «Гангстерленд »

Paramount+ — сладостная обитель консервативных сериалов, ставшая идеальным приютом для Тейлора Шеридана с его старомодными рассказами о ковбоях и гангстерах («1883», «1923», «Король Талсы») и угрюмыми криминальными драмами («Мэр Кингстауна», «Койот»), иногда имеющими британский акцент («Сексуальная тварь»). Экспериментам тут рады не больше, чем старикам в фильме братьев Коэн. Кажется, что «Гангстерленд»…
Бред в каждой минуте фильма. Сценарий ни какой.
Но игра актёров и красивая картинка тянут, что не всегда бывает.
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