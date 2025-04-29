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Отзывы о сериале «Гангстерленд »

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
Наша рецензия: Лучше звоните Тому. Криминальная британская драма о войне двух семей и Томе Харди посередине.

Paramount+ — сладостная обитель консервативных сериалов, ставшая идеальным приютом для Тейлора Шеридана с его старомодными рассказами о ковбоях и гангстерах («1883», «1923», «Король Талсы») и угрюмыми криминальными драмами («Мэр Кингстауна», «Койот»), иногда имеющими британский акцент («Сексуальная тварь»). Экспериментам тут рады не больше, чем старикам в фильме братьев Коэн. Кажется, что «Гангстерленд»…

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Дива Плавалагуна 29 апреля 2025, 13:45
Оценка
Сериал нам очень понравился, чем то напоминает острые козырьки. Но сюжет и актеры просто огонь, про актёрскую игру зарубежных артистов, даже комментировать излишне, она блистательна. Про Тома Харди, тоже можно ничего не говорить,про легенд Пирса и Хелен аналогично. К вечернему просмотру рекомендую, ждём с нетерпением следующих серий
29 апреля 2025, 13:45 Ответить
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 23:02
в ответ на сообщение Дива Плавалагуна от 29 апреля 2025, 13:45
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️ 
30 апреля 2025, 23:02 Ответить
2014_svetik 11 мая 2025, 19:03
Во сколько выходят новые серии?
11 мая 2025, 19:03 Ответить
Ольга Еремеева 19 мая 2025, 21:56
Оценка
Просто вау!!!! Отличные актеры, сюжет тоже на высоте. Том Харди как всегда красавчик. Жду с нетерпением следующей серии.
19 мая 2025, 21:56 Ответить
Киноафиша.инфо 31 мая 2025, 23:24
в ответ на сообщение Ольга Еремеева от 19 мая 2025, 21:56
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️ 
31 мая 2025, 23:24 Ответить
Денис Леонов 21 июня 2025, 10:34
Оценка
Красиво снятая, высокозвездная чушь.
Бред в каждой минуте фильма. Сценарий ни какой.
Но игра актёров и красивая картинка тянут, что не всегда бывает.
21 июня 2025, 10:34 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 18:40
в ответ на сообщение Денис Леонов от 21 июня 2025, 10:34
Было очень интересно прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
30 июня 2025, 18:40 Ответить
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