В ожидании «Гангстерленда 2» зацените этот сериал: историю про американского решалу не стыдно смотреть и спустя 13 лет

30 января 2026 15:13
Пока проект с Томом Харди только снимается, эта история завершена. 

Пока фанаты с нетерпением отсчитывают месяцы до второй части «Гангстерленда» с Томом Харди в роли лондонского гангстера, есть идеальный способ скрасить ожидание — и он неожиданно связан с другой легендарной криминальной сагой.

Мало кто знает, что ещё несколько лет назад студия планировала не просто спин-офф, а полноценный британский ремейк сериала «Рэй Донован» — и главную роль в нём должен был играть именно Том Харди.

Идея была смелой и амбициозной: сохранить дух оригинала — мрачную историю «фиксера», решающего грязные проблемы сильных мира сего, — но перенести действие из Лос-Анджелеса в Лондон. Вместо Рэя Донована (Лив Шрайбер) зрителям представили бы нового героя — такого же циничного, замкнутого и эффективного решалу, но уже с британским акцентом и связями в местной мафиозной среде.

Однако в процессе разработки проект эволюционировал в нечто самостоятельное. Почти все отсылки к оригиналу были вырезаны, фамилии изменены — создатели стремились избежать обвинений во вторичности и дать сериалу шанс стартовать с чистого листа. Но стоит дать оригиналу шанс, особенно если вам зашел «Гангстерленд».

Рэй Донован крут тем, что он не супергерой, а человек с кучей проблем. Его оружие — холодный расчёт, мобильный телефон и умение находить грязь на любого, от голливудской звезды до сенатора. Он — тёмное зеркало американской мечты: человек, способный обелить репутацию звезди или уничтожить их в публичном поле.

Куда веселее при этом наблюдать за семейством Донованов — будь то брат боксер или отец-манипулятор. Так что, если вы жаждете продолжения приключений Тома Харди, семь сезонов «Рэя Донована» — идеальный способ погрузиться в нужную атмосферу. Как раз успеете осилить до выхода продолжения «Гангстерленда».

Фото: Кадры из сериалов «Гангстерленд», «Рэй Донован»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
