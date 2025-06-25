«Сексуальный зверь»: в «Гангстерленде» Том Харди ездит за рулем роскошного «немца» — в России такой стоит, как «трешка» в Москве

В «Гангстерленде» у каждого героя — своя визитная карточка, и у Тома Харди — это машина. Его герой Гарри, спокойный, но мощный, как спящий вулкан, разъезжает по Лондону за рулем черного Audi RS6 Avant — «немца» с душой, 630 лошадками под капотом и спортивным нравом.

Такой автомобиль говорит за персонажа больше, чем любые диалоги: мощный, но сдержанный, угрожающий, но без крика.

«Каркастинг» у Гая Ричи — всегда часть драматургии. В «Джентльменах» — Range Rover для богемного мафиози, здесь — универсал-ракета для хладнокровного громилы. RS6 с 4-литровым V8 разгоняется до сотни за 3,6 секунды и на Reddit уже получил прозвище «сексуальный немецкий зверь». И правда, в черном исполнении эта «Ауди» действительно выглядит угрожающе.

В России такие «заряженные» Ауди стоят, как квартира: на «Авито» RS6 можно найти за 15–25 миллионов рублей — практически «трешка» на окраине в новостройке в Москве. Так что Гарри ездит буквально на элитной недвижимости — с полным приводом и характером киллера.

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