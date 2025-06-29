Пока ждем второй сезон: классные сериалы, которые стоит посмотреть после «Гангстерленда»

Первый сезон криминальной драмы «Гангстерленд», к созданию которой приложил руку и Гай Ричи, завершился всего несколько недель назад, но огромная фанбаза сериала уже не может дождаться продолжения. Шоу официально продлили на второй сезон, однако скорого выхода новых серий ждать точно не стоит — некоторые критики прогнозируют возвращение «Гангстерленда» на экраны только ближе к 2027 году. Тем не менее, вариантов на замену существует куда больше, чем может показаться — в этой подборке рассказываем о сериалах, которые фанатам «Гангстерленда» стоит оценить в ожидании нового сезона.

Часто остающийся в тени более популярных сериалов похожего жанра, «Банши» точно стоит внимания гораздо большей аудитории благодаря смеси жанров боевика, нео-нуара и вестерна, а еще — захватывающему сюжету. Сериал рассказывает о бывшем заключенном, который в попытках скрыться от криминального авторитета крадет личность убитого шерифа вымышленного городка Банши в Пенсильвании. Как и «Гангстерленд», «Банши» погружают зрителя в детали криминального мира, где сразу несколько больших боссов борются за власть самыми жестокими способами.

«Банды Лондона» (2020 — настоящее время)

Сериал по праву считается одним из лучших представителей жанра на современном телевидении, предлагая зрителям историю кровавой борьбы за влияние в криминальном мире, где места хватит самым разным персонажам. Одну из главных ролей, кстати, исполняет Паапа Эссьеду, который вскоре сыграет Северуса Снейпа в новой телеадаптации «Гарри Поттера».

Классика жанра, считающаяся одним из лучших сериалов в истории телевидения, «Клан Сопрано» до сих пор остается источником вдохновения для многих похожих шоу. Прелесть сериала заключается в том, что он умело освещает обе — и совершенно разные — стороны жизни мафиозного босса Тони Сопрано, показывая его как опытного дельца, который эффективно решает проблемы с конкурентами, и страдающего главу семьи, в которой все отбились от рук. «Клан Сопрано» — отличный вариант и для тех, кому по душе классические криминальные драмы, и для тех, кто больше ценит черный юмор и обычную человеческую драму в подобных историях.

В этот раз разворачивающийся в Италии сюжет повествует о жизни мафиозного клана изнутри, а сама история концентрирует свое внимание на Чиро, верном помощнике крестного отца Пьетро Савастано. В отличие от того же «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы, «Гоморра» обнажает гораздо более неприятную правду о самой сущности мафии и не пытается пустить пыль в глаза зрителю при помощи красивых костюмов, отказываясь от романтизации образа.

Частично основанный на реальных событиях, сериал привлечет внимание любителей как криминальной, так и исторической драмы — сюжет развивается в 1920-1930-х годах, охватывая события в перерыве между двумя мировыми войнами и рассказывая о семье Шелби, одной из самых влиятельных и жестоких гангстерских семей Бирмингема. Хотя считалось, что «Острые козырьки» завершились после шестого сезона, ходят слухи, что новому сезону — как и полнометражному фильму по мотивам шоу — все-таки быть.

К слову, в сети уже появились первые возможные подробности сюжета второго сезона «Гангстерленда» — о том, что потенциально покажут в новых сериях, читайте тут.