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Рагнарек уже близко — она просто его провозвестник: первые подробности 2 сезона «Гангстерленда» — клан Харриганов ждет большая война

26 июня 2025 07:00
Рагнарек уже близко — она просто его провозвестник: первые подробности 2 сезона «Гангстерленда» — клан Харриганов ждет большая война

Томми придется понять, что слабый пол не такой уж и слабый.

Финал первого сезона «Гангстерленда» от Гая Ричи не оставил сомнений — впереди нас ждет новая большая война. Только теперь врагом станут не уличные криминальные авторитеты, а куда более опасный игрок — Кэт Макалистер.

Эта таинственная и влиятельная женщина впервые появилась лишь в седьмой серии, но уже с первых слов стало ясно: с ней шутки плохи. Один звонок — и мексиканский картель отступает. Одно предложение — и Гарри оказывается перед выбором: предать семью или перейти дорогу человеку, у которого за спиной, кажется, полмира.

Рагнарек уже близко — она просто его провозвестник: первые подробности 2 сезона «Гангстерленда» — клан Харриганов ждет большая война

Но Гарри не из пугливых. В финале он посылает Кэт к черту, прекрасно понимая, что подписывает себе смертный приговор. Второй сезон, по словам инсайдеров, сосредоточится на этом новом фронте: борьбе за выживание, за честь, за власть. Макалистер потребует расплаты, и от ее ударов не спасет даже легендарная харизма Гарри.

Нас ждет сражение умов и ресурсов, где Кэт — кукловод, а Гарри — последний самурай. И это будет война без правил.

Ранее мы писали: НВО, Звезда «Игры престолов» в главной роли и оценка 100/100 от зрителей: нашли вам идеальную замену «Гангстерленду» Ричи

Фото: Кадр из сериала «Гангстерленд»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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