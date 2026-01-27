Оповещения от Киноафиши
2 сезон «Гангстерленда» будет абсолютно не похож на первый: ждал продолжение шедевра с Харди, но теперь не буду

27 января 2026 16:11
Жанр, на первый взгляд, все тот же. Но масштаб...

Гай Ричи с Томом Харди продолжают держать в секрете дату премьеры 2 сезона «Гангстерленда», но намеками на то, что будет дальше, делятся с удовольствием. Только вот эти самые намеки идут сериалу во вред.

Первый сезон сериала держался на камерной, душной атмосфере криминального Лондона, где война кланов Харриган и Стивенсон разворачивалась в тесных пабах, семейных кухнях и на мрачных набережных.

Сила «Гангстерленда» всегда была в его минимализме: личные предательства, тихие угрозы и сложные отношения внутри семьи важнее глобальных разборок.

Но второй сезон резко увеличит масштаб. Том Харди в одном из интервью намекнул на экспансию:

«В организованной преступности есть международные элементы… Семьи из каждой европейской страны борются за власть».

Так что в сюжете теперь обещают и глобальный наркотрафик, и море оружия, и выход на арену транснациональных преступных синдикатов.

Сериал, очевидно, навострил лыжи в сторону международного криминального эпика, а значит с вероятностью в 100% мы потеряем ощущение, что все герои заперты в одном городе, из которого нет выхода.

Ну и вот надо ли нам такое счастье? Зная позднего Ричи – у меня довольно категоричный ответ. А у вас?

Фото: Кадр из сериала «Гангстерленд»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
