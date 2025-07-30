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В этом сериале нет ковбоев, зато разборок в духе «Йеллоустоуна» — хоть отбавляй: самое то на замену сериалу с Костнером

30 июля 2025 19:05
В этом сериале нет ковбоев, зато разборок в духе «Йеллоустоуна» — хоть отбавляй: самое то на замену сериалу с Костнером

Для тех, кто устал ждать выхода спин-оффов и хочет маскулинных проектов.

Когда «Йеллоустоун» закрылся, а Тейлор Шеридан ушёл на паузу писать историю про Бет и других детей Даттона, казалось, что никто не сможет так же метко совмещать семейную драму и криминальную империю.

Но на сцену вышел «Гангстерленд» — британский аналог, только вместо ковбоев тут — члены мафиозного клана в дорогих пальто, и вместо Монтаны — кровавый Лондон. И это шоу буквально стало вровень с лучшими проектами Шеридана.

Главный бонус — Том Харди в роли Гарри Да Соусы. Он не родственник мафиозного клана Харриганов, но действует как сын, брат, палач и адвокат в одном лице. И всё это — с фирменно-серьезным лицом Харди, который одновременно пугает и завораживает. Даже Кевин Костнер не выглядел так пугающе.

В этом сериале нет ковбоев, зато разборок в духе «Йеллоустоуна» — хоть отбавляй: самое то на замену сериалу с Костнером

В первом сезоне MobLand мы получаем тот же коктейль эмоций, что в лучших сезонах «Йеллоустоуна», только без длинных пауз и вычурной американской морали. Семья Харриганов — это анти-Даттоны: они уже не спасают наследие, а сами раздирают свой бизнес на куски, ведут войну внутри клана.

И да — Хелен Миррен как матриарх семьи столь же сильный персонаж, как и Бет Даттон. Только вторая была готова убивать за семью, а первая не прочь пустить ее членов в расход, чтобы не скучать на старости лет.

MobLand уже продлили на второй сезон, и это ещё один нож в сердце всем, кто скучает по драмам Шеридана. Потому что теперь у нас есть его злая, быстрая, стильная альтернатива — только снятая в Лондоне.

Воспитал двух чужих, как своих: сколько детей у Джона Даттона из «Йеллоустоуна». 26 000 000 поводов для 2 сезона: «Гангстерленд» с Харди побил уникальный рекорд самого «Йеллоустоуна» — Гай Ричи все еще «тот».

Фото: Кадры из сериалов «Йеллоустоун», «Гангстерленд»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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