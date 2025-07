НВО, Звезда «Игры престолов» в главной роли и оценка 100/100 от зрителей: нашли вам идеальную замену «Гангстерленду» Ричи

Пока фанаты «Гангстерленда» переваривают анонс второго сезона, HBO Max уже предложил альтернативу — и получилось как в меме «жалкий оригинал — неповторимая пародия». Новый британский сериал «Этот город принадлежит нам» (This City Is Ours) стремительно ворвался в топы по всему миру, получил 91 и 100% на Rotten Tomatoes и уверенно перепрыгнул новинку Гая Ричи с ее 75 от критиков и 78 от зрителей.

Грязный Ливерпуль вместо лакированного Лондона

Шоу рассказывает о раздираемой внутренними конфликтами бандитской империи в Ливерпуле. В центре сюжета — Ронни Филан (великолепный Шон Бин, «Игра престолов»), криминальный босс, стоящий перед выбором: уйти на покой или удерживать расползающуюся империю. Один его соратник пытается спасти остатки старой гвардии, а сын — напротив, готов сжечь всё до основания и построить новое.

Это не очередной сериал о гангстерах, где важны только перестрелки и пафос. Здесь на первом плане — шекспировские конфликты, семейные предательства, настоящая драма. В сравнении с более стилизованным и глянцевым «Гангстерлендом», «Этот город принадлежит нам» кажется гораздо жестче, правдивее и современнее.

А еще сериал снят с тем же вниманием к деталям, что и «Корона» — неслучайно над ним работали те же продюсеры из Left Bank Pictures.

Почему «Этот город» — новый фаворит?

Потому что сериал реально работает. Его уже сравнивают с лучшими сезонами «Прослушки» и «Острых козырьков», только с более дерзким темпом и характерным британским акцентом. Кроме Шона Бина, в касте — Джеймс Нельсон-Джойс, Джек МакМаллен, Дарси Шоу и Ханна Онслоу, знакомые зрителям по британским хитам последних лет.

Добавим сюда динамичный сюжет, шикарную операторскую работу и атмосферу, от которой пахнет не гламуром, а улицей — и получаем один из лучших криминальных сериалов года.

