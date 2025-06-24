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Том Харди едет в Африку: «Гангстерленд» Ричи все-таки получит 2 сезон, и уже известно, о чем он будет

24 июня 2025 13:17
Том Харди едет в Африку: «Гангстерленд» Ричи все-таки получит 2 сезон, и уже известно, о чем он будет

События проекта станут куда масштабнее.

Платформа Paramount+ официально продлила «Гангстерленд» (в оригинале — MobLand) на второй сезон. Сериал, стартовавший в марте 2025 года, быстро стал хитом, собрав более 26 миллионов зрителей по всему миру и заняв второе место среди всех оригинальных проектов сервиса. А теперь — самое интересное: что будет дальше?

Сюжет: война продолжается

В центре истории — Харри да Соуза (Том Харди), «решала» в британской криминальной империи Харриганов. После шокирующего финала первого сезона вопросов стало только больше. Харри — ранен. Патриарх семьи Конрад Харриган (Пирс Броснан) и его жена Мейв (Хелен Миррен) — за решёткой. А главный поворот — Эдди оказывается сыном Конрада, что полностью меняет расстановку сил внутри клана.

Том Харди едет в Африку: «Гангстерленд» Ричи все-таки получит 2 сезон, и уже известно, о чем он будет

Создатели обещают во втором сезоне выйти за пределы Великобритании — судя по апрельскому интервью Тома Харди, в игру могут вступить международные группировки, а преступный бизнес захватит Европу, Африку и Южную Америку. Контрабанда, оружие, наркотики, люди — «Гангстерленд» масштабируется на глобальный уровень.

Кто вернётся?

Харди, Броснан, Миррен и остальные ключевые актёры уже подтвердили участие в продолжении. Шоураннеры — Джез Баттеруорт и Гай Ричи — остаются у руля. Продюсер Дэвид Глассер пообещал: «та же команда, те же лица, всё продолжится». Это значит — снова будет баланс стиля, грязи, иронии и взрывной драмы, который так оценили зрители.

Когда ждать?

Точные даты не объявлены, но, если второй сезон пойдёт по графику первого, съёмки стартуют осенью, а премьера может состояться весной 2026 года. Тем более, что шоу уже вошло в десятку самых просматриваемых проектов по версии Nielsen, а критики дали ему стабильные 75% на Rotten Tomatoes.

Том Харди едет в Африку: «Гангстерленд» Ричи все-таки получит 2 сезон, и уже известно, о чем он будет

Во втором сезоне «Гангстерленд» готов стать не просто криминальной драмой, а глобальной игрой престолов в мафиозном мире, где кровь — это валюта, а предательство — повседневность. Готовьтесь: Том Харди ещё не всё сказал.

Ранее мы писали: Считаете, что «Гангстерленд» — это выдумка Ричи? Он просто скопировал чужой сериал и изменил имена

Фото: Кадр из сериала «Гангстерленд»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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