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Киноафиша Статьи 26 000 000 поводов для 2 сезона: «Гангстерленд» с Харди побил уникальный рекорд самого «Йеллоустоуна» — Гай Ричи все еще «тот»

26 000 000 поводов для 2 сезона: «Гангстерленд» с Харди побил уникальный рекорд самого «Йеллоустоуна» — Гай Ричи все еще «тот»

29 июня 2025 13:46
26 000 000 поводов для 2 сезона: «Гангстерленд» с Харди побил уникальный рекорд самого «Йеллоустоуна» — Гай Ричи все еще «тот»

И неважно, что культовый постановщик снял всего две серии, ведь хорошее начало — половина дела.

«Гангстерленд» — свежий криминальный сериал, в котором Харди наконец-то снова шепчет своим фирменным «бульдожьим» голосом — внезапно обошел самого Тейлора Шеридана с его несокрушимым «Йеллоустоуном». И это спустя недели после завершения шоу!

Пока ковбои грустили о судьбе ранчо, «Гангстерленд» тихо, но упорно карабкался на вершину рейтингов Paramount+. И вот — месяц после финала, а сериал снова в лидерах. По данным FlixPatrol, на 23 июня у «Гангстерленда» — 251 балл, а у «Йеллоустоуна» — всего лишь бронза.

26 000 000 поводов для 2 сезона: «Гангстерленд» с Харди побил уникальный рекорд самого «Йеллоустоуна» — Гай Ричи все еще «тот»

Компания у Шеридана приличная: «Король Талсы» тоже потеснился. Всего же лондонские разборки Харди собрали уже больше 6700 баллов — показатель, которому Джон Даттон может только позавидовать.

Отдельный поклон — Гаю Ричи. После «Министерство неджентльменских дел» для Netflix он снова вернулся к своему любимому телевизионному криминалу, доказав, что он «все еще тот», заявил порталу «Киноафиша» кинокритик Николай Никулин.

«Его почерк — не в том, чтобы умножать криминальные шаблоны, а в том, чтобы искать интересные истории. “Гангстерленд” как раз хорош тем, что его снял Гай Ричи, ведь при любом другом раскладе эта гангстерская сага либо утонула в череде похожих, либо лишилась неуловимой режиссерской харизмы».

Харди и Ричи еще с «Рок-н-рольщика» умеют мутить грязные делишки на экране — и, судя по «свежим» 75% на Rotten Tomatoes, зрители это все еще обожают. А уж критики и вовсе сходятся на том, что «харизматичный Харди — залог правильного гангстерского шоу».

26 000 000 поводов для 2 сезона: «Гангстерленд» с Харди побил уникальный рекорд самого «Йеллоустоуна» — Гай Ричи все еще «тот»

Пара миллионов зрителей? Нет, двадцать шесть! Столько человек успели залипнуть в «Гангстерленд» с момента премьеры. Так что Paramount без особых церемоний махнул рукой: мол, готовьте шляпы и дубинки — сезон номер два не за горами, так что совсем скоро Харди в костюме и с английским акцентом продолжит передел криминального Олимпа.

Ранее мы писали: Рагнарек уже близко — она просто его провозвестник: первые подробности 2 сезона «Гангстерленда» — клан Харриганов ждет большая война

Фото: Кадр из сериала «Гангстерленд»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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