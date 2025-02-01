Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Дорогой родственник 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вопросы и ответы
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
Киноафиша
Сериалы
Дорогой родственник
Сезоны
Сезон 1
Dorogoj rodstvennik
18+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
1 февраля 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
Рейтинг сериала
5.9
Оцените
13
голосов
6.2
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Дорогой родственник»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1
Серия 1
1 февраля 2025
Серия 2
Сезон 1
Серия 2
1 февраля 2025
Серия 3
Сезон 1
Серия 3
7 февраля 2025
Серия 4
Сезон 1
Серия 4
14 февраля 2025
Серия 5
Сезон 1
Серия 5
21 февраля 2025
Серия 6
Сезон 1
Серия 6
28 февраля 2025
Серия 7
Сезон 1
Серия 7
7 марта 2025
Серия 8
Сезон 1
Серия 8
8 марта 2025
График выхода всех сериалов
Шесть жизней — одна душа? Разбираем главный вопрос «Облачного атласа»
Миядзаки снял собственного Шерлока Холмса еще в 1980-е: сходство с советским хитом очевидно вплоть до подозрений в плагиате
Пересмотрели и перечитали «Гарри Поттера» по 100 раз? Тогда ответьте на эти 5 вопросов — где это было, в фильме или книге?
«Чужой под русской горчицей»: даже в Японии оценили эту научную фантастику с Васильевым — на две головы выше «Невского»
«Действительно умер в первом сезоне»: Дафферы поддержали немыслимую теорию по «Очень странным делам» — Уилл не был в Изнанке
«Очень странные дела» закончились, а мотив Истязателя разума так и не раскрыли: 1000 и 1 вопрос, которые остались после финала
Не хочется сложных сюжетов? Вот 6 отличных сериалов для «ленивых» выходных — пропадете в них до понедельника
Фильмы-антидепрессанты с рейтингом 7,2+: собрали 5 картин, которые прогонят послепраздничную хандру и «зарядят» на весь январь
От «Аватара» до «Материалистки»: какие фильмы 2025-го очаровали культовых режиссеров — список «без трендов»
5 самых многообещающих российских сериалов 2026 года: выбирайте — мрачный триллер с Гузеевой или напряженная драма от автора «Аутсорса»
Один сериал — один вечер: 5 мистических мини-сериалов, которые идеально «зайдут» на новогодних каникулах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667