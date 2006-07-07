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Постер к сериалу H2O: Просто добавь воды
Постер к сериалу H2O: Просто добавь воды
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Киноафиша Сериалы H2O: Просто добавь воды

H2O: Просто добавь воды (2006 - 2010)

H2O: Just Add Water 12+
Год выпуска 2006
Страна Австралия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Network 10
Продолжительность сериала 39 часов 0 минут
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О чем сериал

Австралийский сериал «H2O: Просто добавь воды» рассказывает историю трех шестнадцатилетних подруг, получивших сверхъестественные способности. Рикки, Эмма и Клео случайно попадают на загадочный остров Мако, где обнаруживают лунный бассейн. После возвращения девочки замечают, что у каждой из них появились магические силы, которые напрямую связаны с водой. Рядом с девочками всегда находится их близкий приятель Льюис. Он оберегает их секрет и помогает подругам выпутываться из затруднительных ситуаций. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Фиби Тонкин
Фиби Тонкин Cleo Setori
Кариба Хейн
Кариба Хейн Rikki Chadwick
Клер Холт
Клер Холт Emma Gilbert
Индиана Эванс Isabel "Bella" Hartley
Энгус МакЛарен
Энгус МакЛарен Lewis McCartney
Люк Митчелл
Люк Митчелл Will Benjamin
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
H2O: Просто добавь воды - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 26 эпизодов
 
H2O: Просто добавь воды - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2007, 26 эпизодов
 
H2O: Просто добавь воды - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2009, 26 эпизодов
 
Кадры из сериала
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