Австралийский сериал «H2O: Просто добавь воды» рассказывает историю трех шестнадцатилетних подруг, получивших сверхъестественные способности. Рикки, Эмма и Клео случайно попадают на загадочный остров Мако, где обнаруживают лунный бассейн. После возвращения девочки замечают, что у каждой из них появились магические силы, которые напрямую связаны с водой. Рядом с девочками всегда находится их близкий приятель Льюис. Он оберегает их секрет и помогает подругам выпутываться из затруднительных ситуаций.