Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Тайны острова Мако
Киноафиша Сериалы Тайны острова Мако Сезоны

Тайны острова Мако, список сезонов

Mako Mermaids 12+
Год выпуска 2013
Страна США
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Тайны острова Мако»
Тайны острова Мако - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов 27 июля 2013 - 15 сентября 2013
 
Тайны острова Мако - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
26 эпизодов 13 февраля 2015 - 29 мая 2015
 
Тайны острова Мако - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
16 эпизодов 27 мая 2016
 
Тайны острова Мако - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
16 эпизодов 27 мая 2016
 
Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему?
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше