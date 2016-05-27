Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Тайны острова Мако, список сезонов
Mako Mermaids
12+
Год выпуска
2013
Страна
США
Эпизод длится
25 минут
Стрим-сервис
Netflix
Рейтинг сериала
7.0
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Тайны острова Мако»
Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов
27 июля 2013 - 15 сентября 2013
Сезон 2 / Season 2
26 эпизодов
13 февраля 2015 - 29 мая 2015
Сезон 3 / Season 3
16 эпизодов
27 мая 2016
Сезон 4 / Season 4
16 эпизодов
27 мая 2016
