Чай Хансен
Chai Hansen
Чай Хансен
Чай Хансен
Chai Hansen
Дата рождения
8 февраля 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Самуи, Сураттани, Таиланд
Популярные фильмы
7.0
Тайны острова Мако
(2013)
0.0
Ночное небо
(2022)
0.0
Диктор новостей
(2021)
Фильмография Чай Хансен
Яблочный уксус
драма, криминал
2025, Австралия/Великобритания
Я слежу за тобой
триллер
2025, Австралия
Ночное небо
драма, приключения, фантастика
2022, США
Диктор новостей
драма
2021, Австралия
7
Тайны острова Мако
драма, семейный, фэнтези
2013, США
