Чай Хансен

Не только «Проклятье Чаки»: 5 фильмов ужасов, где в главных ролях — куклы-убийцы

Третий сезон «Ванпанчмена» с треском провалился, но зрители уже выбрали нового фаворита: шедевр среди иссекаев

Эпик невиданных масштабов: «Межевой рыцарь» точно будет круче «Игры престолов» в одном – Мартин позаботился об этом лично

100 лет без единой морщинки, а потом — седина и палочка: почему Стив Роджерс резко состарился в «Финале»

Уже не раз посмотрели «Игру престолов»? Вот 5 сериалов с рейтингом 8.1+ – незаслуженно остались в тени хита HBO

«За 30 лет один из лучших после "Дня сурка"»: этот китайский сериал зайдет любителям временных петель – не зря на IMDb рейтинг 8.1

А он тебя целует, но не говорит что любит: кем на самом деле были дементоры - самые страшные твари мира Поттера

«Это было настоящее убийство»: Джексон снял мрачный финал для Фродо во «Властелине колец» — но, к счастью, никто его не увидел

Кристофер Нолан назвал этот супергеройский боевик настоящим шедевром — «Мстители» и рядом не стояли

Джек Скеллингтон из «Кошмара перед Рождеством» вдохновлен другим персонажем Тима Бертона — его в старой комедии сыграл Джонни Депп