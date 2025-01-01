Меню
Цитаты из сериала Наполеон

Napoléon Англичане призывают моих мужчин дезертировать, заливая наши ряды этой чушью. Это на них не подействует!
Maréchal Joachim Murat Я не так уверен. Мужики устали. Чаще всего нам приходится заставлять их подчиняться!
Napoléon Пусть офицеры снова накажут их. Вот зачем они здесь.
Maréchal Joachim Murat Офицеры говорят, что ты мучаешь своих солдат и что никогда не сможешь захватить Египет.
Napoléon Я уже захватил, Мюрат, Египет наш, почти наш. Каир — французский город. Дельта Нила укрощена, осталось подчинить лишь несколько турецких полков.
Maréchal Joachim Murat Турки и арабы с поддержкой англичан. Будь реалистом, Бонапарт. Мы не можем продолжать, особенно с чумой на наших пятках.
Napoléon Врачи заверили меня, что эпидемию можно сдержать.
Maréchal Joachim Murat Врачи ничего не могут сделать с страхом.
Napoléon Я могу.
Charles Talleyrand Человеку дана речь, чтобы скрывать свои мысли, и слова, чтобы прятать свои глаза. Не доверяй ничему и никому.
Napoléon [касательно своей коронации как Императора] Я намерен короновать себя сам.
Папа Пий VII Так почему же я здесь?
Napoléon Чтобы благословить мое правление.
Папа Пий VII На кого, собственно, вы хотите, чтобы ваше правление благословил, ваше величество? На Всемогущего Бога? Или на его скромного заместителя на Земле, Папу?
Napoléon Скромного? Это то слово, которым вы описываете гром органной музыки, облака ладана, алтари, полные цветов, одежды, отделанные золотом?
Папа Пий VII Вы путаете Бога с религией.
Napoléon Наоборот, я разделяю их. С одной стороны, теория: Бог. С другой, уверенность: религия. Она дает человеческому обществу рамки. Люди не имели бы опор без религии, мы видели результаты этого, когда во время Революции церкви были разграблены, а священников гильотинировали. Страна погрузилась в анархию, хаос и безумие правления террора. Мы можем обойтись без Бога, но не обойтись без религии.
Папа Пий VII Обойтись без Бога? Вы можете жить без веры в бессмертие вашей души? Без веры в вечную жизнь?
Napoléon Если бы вы хоть раз были на поле боя, вы бы тоже не верили в Бога.
Папа Пий VII Но я провожу все свои дни и ночи на поле боя, ваше величество! Весь мир — это поле боя! И каждый человек, который страдает, — это ужасное поражение для меня. Поставьте корону на свою голову, если это то, что вам нужно. Я буду молиться, чтобы она не оказалась слишком тяжелой для вас.
Napoléon Вы когда-нибудь жалели о том, что стали Папой?
Папа Пий VII Это пугает меня, ваше величество. Каждый день, который дает Бог.
Жозеф Бонапарт Слушай, слушай их! Просто скажи слово, и за тобой встанут двадцать пять миллионов французских граждан!
Наполеон Прямо сейчас я голоден.
Графиня Мария Валевская [целует руку Наполеона] Добро пожаловать, ваше величество. Тысяча раз добро пожаловать. Вся польская земля ждала, чтобы восстать, а -
[не находит слов]
Наполеон И что?
Графиня Мария Валевская Я больше не знаю. Я подготовила столько всего, чтобы сказать, но теперь, когда вижу вас, не могу найти слов.
Наполеон Я тоже, мадемуазель. Я тоже. Это значит, что нам придется увидеться снова, когда мы оба найдем те слова, которые нам нужны. Вам это понравится?
Наполеон Позволь мне это сделать, мне нужна твоя помощь.
Поражённый французский солдат Но генерал, я больше ничем не могу тебе помочь, я умираю.
Наполеон Точно.
Наполеон Как мне к вам обращаться? Монсеньор, поскольку вы были епископом, Ваше превосходительство, потому что Революция сделала вас послом в Англии, или министр, потому что вы отвечаете за внешние связи Франции?
Шарль Талейран Большинство людей зовут меня Талейран. Просто Талейран.
Наполеон Ах да, как просто "Бог"?
Шарль Талейран Или Satan.
Каролина Бонапарт Я здесь, чтобы привезти тебе поддержку Мюрата.
Наполеон Мюрат? Кто дал тебе право говорить от его имени?
Каролина Бонапарт Мы с ним любим друг друга.
Наполеон Мюрат старше 30, а тебе ещё нет 20. Не думаю, что мать одобрит. Не думаю, что и я одобрю!
Наполеон Мечта мужчины определяется его судьбой, а не природой.
Наполеон Ну, ради бога, Коля, ты звучишь как акушерка!
Наполеон Когда такой старик женится на такой молодой жене, ему следует научиться одевать её в драгоценности. Так что мы должны его простить и посмотреть, что можно с этим сделать?
Графиня Мария Валевская Ваше Величество, это не то, что я хочу от Вас. Моей страны больше не существует. Пруссия, Австрия и Россия её разделили. Верните мне Польшу.
Маркиз де Коранкур Ваше сиятельство!
Наполеон Не сейчас!
Маркиз де Коранкур Она здесь!
Наполеон Кто?
Маркиз де Коранкур Она, графиня Валевская!
Наполеон Здесь? Здесь.
Маркиз де Коранкур В спальне. Я ошибся, что уговорил её прийти сюда?
Летисия Бонапарт Император ты или нет, твои белые штаны всегда будут в пятнах. Не знаю, что ты делаешь со своими штанами!
Луи Бонапарт Он, конечно, вытирает ручку о них!
[Смеются Бонапартовцы]
Британский офицер Он не откроет, если вы будете называть его генералом, сэр. Он настаивает на том, чтобы его называли по званию.
Хадсон Лоу Звание? Император? Величество? Чепуха. Он - Бони Огров, и таким всегда и останется. Постучите снова!
Sieyes Мой дорогой друг, политика — это не война. Сказать что-то бессмысленное занимает гораздо больше времени, чем выстрелить из пистолета.
Lucien Депутаты распустили Директорию. Вместо неё они создали исполняющую комиссию, состоящую из генерала Бонапарта и граждан Сьеса и Роджера Дюко, которые будут носить титулы Граждан и Консулов Французской Республики. Этот указ вступит в силу. Офицеры, встать с оружием для Консулов Республики! Да здравствует Бонапарт!
Французский солдат Как вы хотите это сделать, месье?
Маркиз де Кологанкур С шиком и хорошими манерами. Мы постучим в переднюю дверь.
Французский солдат А что, если он не откроет?
Маркиз де Кологанкур В этом случае, к сожалению, мне придется попросить вас выбить её.
Жозефина де Бохарне Посмотри на меня. Почему ты не смотришь на меня? Ты это сделала. Ты сделала ужасную вещь. Хотя я умолял тебя этого не делать, и твоя мама тоже, вся твоя семья.
Наполеон Этот вопрос не касается ни тебя, ни моей семьи. Это государственное дело. Это касается правительства Франции и меня.
Жозефина де Бохарне А ты, да, ты! Ты могла бы помиловать его. Тебе не нужен был никто. Тебе нужно было просто сказать одно слово. Одно единственное слово!
Наполеон Если бы он - попросил меня спасти его... но эти Бурбоны так глупо горды.
Жозефина де Бохарне Горды, да, но невиновны! Он даже не был во Франции во время покушения на твою жизнь.
Наполеон Его друзья были. И даже если они этого не сделали, они сделали это ради него.
Жозефина де Бохарне Этот мерзкий поступок наложит на нас проклятие. Горечь тебе, и горечь мне, потому что я не смог остановить тебя!
[Жозефина уходит к двери]
Жозефина де Бохарне И горечь, для всех, кто был причастен к этому преступлению!
Марешаль Жоахим Мюрат Мой дорогой Бонапарт, надеюсь, ты не считаешь мой брак с Каролиной плохим выбором.
Наполеон Ты мой друг, Мюрат, и это стоит всех титулов мира. Когда я даю дружбу, я никогда не отказываюсь от неё. Но корона может быть утеряна, и я был бы благодарен, если бы ты перестал называть меня "моим дорогим Бонапартом". Не забудь называть меня Государь, когда обращаешься ко мне.
Маршал Жоакен Мюрат Дорога в Намюр.
Наполеон Превосходно. Папа подумает, что мы столкнулись с ним совершенно случайно. Я не могу позволить ему думать, что я прилагаю усилия для встречи с ним. Я не должен к нему испытывать больше уважения, чем к какому-нибудь мелкому корольку.
Наполеон Простите за этот ужасный грязь, Святой Отец, но в последнее время так сильно идёт дождь.
Папа Пий VII Мне всегда было интересно, может ли Папа, как и его Божественный Учитель, ходить по воде. Я, очевидно, не могу. Но у меня есть другие силы.
Наполеон Такие, как короновать меня Императором?
Папа Пий VII Да, но также и поженить вас.
Наполеон Поженить меня? Но я же женат!
Папа Пий VII Во время нашего долгого и утомительного путешествия один из моих кардиналов сказал мне, что вы и будущая Императрица не были объединены перед Богом.
Наполеон Ну, это может быть правдой, но наш гражданский брак не менее действителен.
Папа Пий VII Для меня это не имеет смысла. Но будьте уверены, я с радостью благословлю ваш союз перед Богом.
Наполеон У меня нет намерения жениться второй раз.
Папа Пий VII Что ж, к моему сожалению, я не могу короновать человека Императором, который живёт в состоянии греха.
Наполеон Очень хорошо, тогда скромная церемония - без ненужных свидетелей.
Папа Пий VII Когда в качестве свидетеля выступает Папа, Ваше Величество, больше никто не нужен.
