NapoléonНаоборот, я разделяю их. С одной стороны, теория: Бог. С другой, уверенность: религия. Она дает человеческому обществу рамки. Люди не имели бы опор без религии, мы видели результаты этого, когда во время Революции церкви были разграблены, а священников гильотинировали. Страна погрузилась в анархию, хаос и безумие правления террора. Мы можем обойтись без Бога, но не обойтись без религии.
Папа Пий VIIОбойтись без Бога? Вы можете жить без веры в бессмертие вашей души? Без веры в вечную жизнь?
NapoléonЕсли бы вы хоть раз были на поле боя, вы бы тоже не верили в Бога.
Папа Пий VIIНо я провожу все свои дни и ночи на поле боя, ваше величество! Весь мир — это поле боя! И каждый человек, который страдает, — это ужасное поражение для меня. Поставьте корону на свою голову, если это то, что вам нужно. Я буду молиться, чтобы она не оказалась слишком тяжелой для вас.
NapoléonВы когда-нибудь жалели о том, что стали Папой?
Папа Пий VIIЭто пугает меня, ваше величество. Каждый день, который дает Бог.
Жозеф БонапартСлушай, слушай их! Просто скажи слово, и за тобой встанут двадцать пять миллионов французских граждан!
НаполеонКак мне к вам обращаться? Монсеньор, поскольку вы были епископом, Ваше превосходительство, потому что Революция сделала вас послом в Англии, или министр, потому что вы отвечаете за внешние связи Франции?
Маркиз де КоранкурВ спальне. Я ошибся, что уговорил её прийти сюда?
Летисия БонапартИмператор ты или нет, твои белые штаны всегда будут в пятнах. Не знаю, что ты делаешь со своими штанами!
Луи БонапартОн, конечно, вытирает ручку о них!
[Смеются Бонапартовцы]
Британский офицерОн не откроет, если вы будете называть его генералом, сэр. Он настаивает на том, чтобы его называли по званию.
Хадсон ЛоуЗвание? Император? Величество? Чепуха. Он - Бони Огров, и таким всегда и останется. Постучите снова!
SieyesМой дорогой друг, политика — это не война. Сказать что-то бессмысленное занимает гораздо больше времени, чем выстрелить из пистолета.
LucienДепутаты распустили Директорию. Вместо неё они создали исполняющую комиссию, состоящую из генерала Бонапарта и граждан Сьеса и Роджера Дюко, которые будут носить титулы Граждан и Консулов Французской Республики. Этот указ вступит в силу. Офицеры, встать с оружием для Консулов Республики! Да здравствует Бонапарт!
Французский солдатКак вы хотите это сделать, месье?
Маркиз де КологанкурС шиком и хорошими манерами. Мы постучим в переднюю дверь.
Французский солдатА что, если он не откроет?
Маркиз де КологанкурВ этом случае, к сожалению, мне придется попросить вас выбить её.
Жозефина де БохарнеПосмотри на меня. Почему ты не смотришь на меня? Ты это сделала. Ты сделала ужасную вещь. Хотя я умолял тебя этого не делать, и твоя мама тоже, вся твоя семья.
НаполеонЭтот вопрос не касается ни тебя, ни моей семьи. Это государственное дело. Это касается правительства Франции и меня.
Жозефина де БохарнеА ты, да, ты! Ты могла бы помиловать его. Тебе не нужен был никто. Тебе нужно было просто сказать одно слово. Одно единственное слово!
НаполеонЕсли бы он - попросил меня спасти его... но эти Бурбоны так глупо горды.
Жозефина де БохарнеГорды, да, но невиновны! Он даже не был во Франции во время покушения на твою жизнь.
НаполеонЕго друзья были. И даже если они этого не сделали, они сделали это ради него.
Жозефина де БохарнеЭтот мерзкий поступок наложит на нас проклятие. Горечь тебе, и горечь мне, потому что я не смог остановить тебя!
НаполеонТы мой друг, Мюрат, и это стоит всех титулов мира. Когда я даю дружбу, я никогда не отказываюсь от неё. Но корона может быть утеряна, и я был бы благодарен, если бы ты перестал называть меня "моим дорогим Бонапартом". Не забудь называть меня Государь, когда обращаешься ко мне.
НаполеонПревосходно. Папа подумает, что мы столкнулись с ним совершенно случайно. Я не могу позволить ему думать, что я прилагаю усилия для встречи с ним. Я не должен к нему испытывать больше уважения, чем к какому-нибудь мелкому корольку.
НаполеонПростите за этот ужасный грязь, Святой Отец, но в последнее время так сильно идёт дождь.
Папа Пий VIIМне всегда было интересно, может ли Папа, как и его Божественный Учитель, ходить по воде. Я, очевидно, не могу. Но у меня есть другие силы.