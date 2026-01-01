Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Большая любовь
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2010
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая драма
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая драма
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая драма
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
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