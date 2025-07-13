Меню
Декстер: Первородный грех
Новости
Новости о сериале «Декстер: Первородный грех»
Новости о сериале «Декстер: Первородный грех»
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
Психопат с кодексом чести под подушкой.
Написать
13 июля 2025 10:54
В начале была кровь: вышел трейлер сериала «Декстер: Первородный грех»
Приквел знаменитого криминального триллера.
Написать
27 ноября 2024 15:34
«Джокер 2», байопик о Бобе Дилане, новые «Кольца власти» и другое: главные трейлеры за прошлую неделю
Минувшая неделя оказалась богата на громкие анонсы и проморолики, чему во многом поспособствовал крупнейший фестиваль Comiс-Con в Сан-Диего. Собрали в одном материале наиболее примечательные трейлеры зарубежных фильмов и сериалов.
Написать
30 июля 2024 19:03
