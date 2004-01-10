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Киноафиша Сериалы Узкий мост

Узкий мост (2004 - 2004)

Uzkij most 18+
Год выпуска 2004
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 3 часа 8 минут

О чем сериал

«Узкий мост» — мелодраматический мини-сериал. Лиля и Анатолий решают вернуться в Россию после 12-ти лет проживания в США. Лиля надеется, что муж, популярный в прошлом актер, в России снова окажется востребован. Анатолия все устраивало, но он согласился вернуться ради жены. Лиля искусствовед, в Москве она начинает работать в галерее Бориса, и Борис влюбляется в нее. Еще в Лилю тайно влюблен один из старых друзей, но сама она любит мужа и всегда была ему верна. Сможет ли Лиля сохранить семью в этот раз? Конфликт из-за женщины возникает и у Дмитрия с Владимиром — друзьями Лили и Анатолия. На протяжении 4-х серий зрителю предстоит наблюдать за сложными отношениями главных героев.

В ролях
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Александр Самойленко
Александр Самойленко
Мария Шукшина
Мария Шукшина
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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3.9 IMDb
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Сезоны
Узкий мост - Сезон 1 Сезон 1
2004, 4 эпизода
 
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