«Узкий мост» — мелодраматический мини-сериал. Лиля и Анатолий решают вернуться в Россию после 12-ти лет проживания в США. Лиля надеется, что муж, популярный в прошлом актер, в России снова окажется востребован. Анатолия все устраивало, но он согласился вернуться ради жены. Лиля искусствовед, в Москве она начинает работать в галерее Бориса, и Борис влюбляется в нее. Еще в Лилю тайно влюблен один из старых друзей, но сама она любит мужа и всегда была ему верна. Сможет ли Лиля сохранить семью в этот раз? Конфликт из-за женщины возникает и у Дмитрия с Владимиром — друзьями Лили и Анатолия. На протяжении 4-х серий зрителю предстоит наблюдать за сложными отношениями главных героев.