Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Узкий мост 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Киноафиша
Сериалы
Узкий мост
Сезоны
Сезон 1
Uzkij most
18+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
10 января 2004
Год выпуска
2004
Количество серий
4
Продолжительность сезона
3 часа 8 минут
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Рейтинг сериала
3.8
Оцените
11
голосов
3.9
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Узкий мост»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1
Серия 1
10 января 2004
Серия 2
Сезон 1
Серия 2
11 января 2004
Серия 3
Сезон 1
Серия 3
12 января 2004
Серия 4
Сезон 1
Серия 4
13 января 2004
График выхода всех сериалов
Виноват не сценарий, а Ниляй: 3 актрисы из «Клюквенного щербета», которые ушли из проекта из-за Фейзы Дживилек
Для поклонников Стивена Кинга на HBO Max есть 3 идеальных сериала: атмосфера точно, как в книгах короля ужасов
Зиночка только хохотала, когда Грозный шептал ей на ухо: но на самом деле Яковлев в «Иване Васильевиче» не говорил ничего веселого
Сняты в 90-х, но хороши до сих пор: 5 фантастических сериалов с рейтингом не ниже 7 – №1 стоит «наравне с "Вавилоном-5"»
От № 1 фанаты «Чужого» получат удовольствие: 3 российских фильма про космос - без «Вызова», но с духом «Интерстеллара»
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
Лучший старт 2025-го: первые серии этого криминального триллера получили 9+ баллов на IMDb — не зря ждали два года
Лучшая черная комедия года (по нашему мнению) появилась в Сети: фильм собрал жалкие 26 млн, но заслуженно получил 90% свежести
Москвичи на месте? Лишь коренные жители столицы угадают 5/5 отечественных фильмов по Белокаменной в кадре (и шедевр Меньшова тут не ждите)
Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж
Есть две новости об экранизации BioShock от Netflix: одна плохая, вторая просто ужасная
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667