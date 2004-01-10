Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Узкий мост 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Узкий мост
Киноафиша Сериалы Узкий мост Сезоны Сезон 1
Uzkij most 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 января 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут

Рейтинг сериала

3.8
Оцените 11 голосов
3.9 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Узкий мост»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 января 2004
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 января 2004
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 января 2004
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 января 2004
График выхода всех сериалов
Виноват не сценарий, а Ниляй: 3 актрисы из «Клюквенного щербета», которые ушли из проекта из-за Фейзы Дживилек
Для поклонников Стивена Кинга на HBO Max есть 3 идеальных сериала: атмосфера точно, как в книгах короля ужасов
Зиночка только хохотала, когда Грозный шептал ей на ухо: но на самом деле Яковлев в «Иване Васильевиче» не говорил ничего веселого
Сняты в 90-х, но хороши до сих пор: 5 фантастических сериалов с рейтингом не ниже 7 – №1 стоит «наравне с "Вавилоном-5"»
От № 1 фанаты «Чужого» получат удовольствие: 3 российских фильма про космос - без «Вызова», но с духом «Интерстеллара»
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
Лучший старт 2025-го: первые серии этого криминального триллера получили 9+ баллов на IMDb — не зря ждали два года
Лучшая черная комедия года (по нашему мнению) появилась в Сети: фильм собрал жалкие 26 млн, но заслуженно получил 90% свежести
Москвичи на месте? Лишь коренные жители столицы угадают 5/5 отечественных фильмов по Белокаменной в кадре (и шедевр Меньшова тут не ждите)
Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж
Есть две новости об экранизации BioShock от Netflix: одна плохая, вторая просто ужасная
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше