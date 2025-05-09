Отзывы о сериале «Урок»

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Феруза Захарова
9 мая 2025, 17:14
Оценка
Сразу скажу – Урок это тема. Меня он прям подкупил, а это вообще-то не так-то просто. Сюжет получился драматичный и, что важнее всего, жизненный. Никакой наигранности я тут лично не вижу. Вместе с ребятами из старшей школы мы учимся любить, прощать, отстаивать себя и даже мстить. Да, всё как в реальной жизни. Не ждите здесь ни ванильной нежности, ни заумной философии – сериал это про школу жизни такой, какая она есть. А в центре всего стоит Антон, которого сыграл Юра Борисов. Он не психолог и не какой-то супер-препод, но доверия к нему больше, чем ко всей школьной администрации сразу. Потому что он реально на одной волне с подростками, только с поправкой на то, что опыта у него в разы больше, и он умеет сказать правильные слова в самый нужный момент. Представляю, сколько ему стоило просто зайти в больницу к Гене и сказать что-то поддерживающее. Но он пришёл, не струсил, показал, что у него есть характер. Думаю, в этой истории всё закончится нормально. Хотя Антону в классе ещё многое предстоит разруливать. Интересно, что нас ждёт на последнем звонке.
9 мая 2025, 17:14
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Киноафиша.инфо
31 мая 2025, 23:24
в ответ на сообщение
Феруза Захарова от 9 мая 2025, 17:14
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
31 мая 2025, 23:24
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