Статьи
Зуб за зуб: одному из самых забавных моментов «Урока» с Борисовым Воробьев дал неожиданно серьезное объяснение
Сериал отражает реальность даже тогда, когда совсем не ждешь.
1 комментарий
27 апреля 2025 16:11
Не бойтесь рэпа: «Урок» с Борисовым понравится даже тем, кто уже давно не считает себя молодым
Хотя музыкальные номера в потенциальном хите Okko и будут.
1 комментарий
23 апреля 2025 19:34
«Есть вопросики, но смотреть продолжу»: новинка «Урок» с Борисовым — неидеальная, но интересная (в ней много рэпа и кот Игорь)
До премьеры всего пара дней.
Написать
23 апреля 2025 14:15
Только отошли от «Пророка»? Держите новый сериал с Борисовым — еще больше рэпа и драмы
Новинка стартует в этом месяце.
1 комментарий
12 апреля 2025 19:34
Российские сериалы с номинантом на «Оскар»: о рэпе, революции и отмененный хит Netflix
В главных ролях обожаемый на Западе Юра Борисов.
Написать
26 января 2025 11:21
