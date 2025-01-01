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Лучшие аниме-сериалы про будущее

Все 24 Онлайн
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Терминатор: Зеро
Терминатор: Зеро
боевик, аниме , фантастика 2024, США
0.0
Король огненной охоты
Король огненной охоты
аниме , фэнтези 2023, Япония
0.0
Гены искусственного интеллекта
Гены искусственного интеллекта
драма, аниме , фантастика 2023, Япония
0.0
Синдуальность: Нуар
Синдуальность: Нуар
боевик, аниме , фантастика 2023, Япония
0.0
Рубеж Шангри-Ла
Рубеж Шангри-Ла
аниме , фэнтези 2023, Япония
0.0
Мастер демонического клинка из академии «Святого Меча»
Мастер демонического клинка из академии «Святого Меча»
боевик, аниме , фэнтези 2023, Япония
0.0
Ниер: Автомата. Версия 1.1а
Ниер: Автомата. Версия 1.1а
аниме , фантастика 2023, Япония
0.0
Перестану быть героем
Перестану быть героем
аниме 2022, Япония
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Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
аниме , фантастика, боевик 2022, Япония
0.0
Бегущий по лезвию: Черный лотос
Бегущий по лезвию: Черный лотос
драма, боевик, аниме , фантастика 2021, Япония/США
0.0
Мегатон Мусаси
Мегатон Мусаси
аниме , фантастика 2021, Япония
0.0
AMAIM: Воин на пограничье
AMAIM: Воин на пограничье
драма, боевик, аниме , фантастика 2021, Япония
0.0
Призрак в доспехах: SAC_2045
Призрак в доспехах: SAC_2045
боевик, аниме , фантастика 2020, Япония/США
0.0
Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн
Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн
драма, боевик, аниме 2020, Япония
0.0
Бездарная Нана
Бездарная Нана
аниме , фэнтези 2020, Япония
0.0
Доктор Стоун
Доктор Стоун
боевик, приключения, аниме , фантастика 2019, Япония
0.0
Кэрол и Тьюздей
Кэрол и Тьюздей
аниме , мелодрама, фантастика 2019, Япония
0.0
Любимый во Франксе
Любимый во Франксе
боевик, аниме , фантастика 2018, Япония
0.0
Врата Штейна
Врата Штейна
драма, аниме , фэнтези, фантастика 2011, Япония
7.0
Гуррен-Лаганн
Гуррен-Лаганн
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2007, Япония
7.0
Призрак в доспехах: Синдром одиночки
Призрак в доспехах: Синдром одиночки
боевик, аниме , фантастика, триллер 2002, Япония
0.0
Ковбой Бибоп
Ковбой Бибоп
боевик, приключения, аниме , фантастика 1998, Япония
7.0
Триган
Триган
боевик, приключения, аниме , криминал 1998, Япония
7.0
Евангелион
Евангелион
драма, боевик, аниме , фантастика 1995, Япония
7.0
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Погрузитесь в захватывающие аниме-сериалы о будущем, где каждая серия раскрывает перед вами впечатляющие видения технологий и общественных изменений. Откройте для себя сериалы о войнах будущего, где боевые роботы и передовые технологии играют ключевую роль в судьбе мира. Исследуйте фантастические миры с аниме о будущем и его технологиях, где высокие технологии соприкасаются с глубокими этическими и моральными дилеммами. Подборка включает сериалы о будущем с элементами фантастики, где прошлое и настоящее переплетаются с возможностями будущего, создавая насыщенные и многослойные сюжеты.

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