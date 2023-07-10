События разворачиваются в 2222 году. Прошло много времени с того момента, как загадочный дождь Слезы Новолуния уничтожил почти всех представителей человеческого рода. Ядовитый дождь создал ужасных существ, которые питаются людьми, и те сбежали. Чтобы сохранить себе жизнь, люди построили убежище под землей — Амасию. В этом недавно созданном городе они сталкиваются с искусственным интеллектом по имени Маг. Так начинается история о том, как люди и искусственный интеллект пытаются ужиться в новом мире.