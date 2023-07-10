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Постер сериала Синдуальность: Нуар
Постер сериала Синдуальность: Нуар
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Синдуальность: Нуар

Синдуальность: Нуар (2023 - …)

Shindyuariti: Noir 18+
Год выпуска 2023
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность сериала 9 часов 36 минут

О чем сериал

События разворачиваются в 2222 году. Прошло много времени с того момента, как загадочный дождь Слезы Новолуния уничтожил почти всех представителей человеческого рода. Ядовитый дождь создал ужасных существ, которые питаются людьми, и те сбежали. Чтобы сохранить себе жизнь, люди построили убежище под землей — Амасию. В этом недавно созданном городе они сталкиваются с искусственным интеллектом по имени Маг. Так начинается история о том, как люди и искусственный интеллект пытаются ужиться в новом мире.

Синдуальность: Нуар - трейлер первого сезона
Синдуальность: Нуар  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Мики Ито
Мао Итимити
Аои Кога
Юсукэ Кобаяси
Рёка Юдзуки
Рёка Юдзуки
Такэо Оцука
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.2 IMDb
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Сезоны
Синдуальность: Нуар - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 12 эпизодов
 
Синдуальность: Нуар - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 12 эпизодов
 
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