События аниме-сериала «Любимый во Франксе» разворачиваются в далеком будущем. Человечество почти уничтожено, и на Земле правят загадочные гигантские формы жизни – так называемые керю. Оставшиеся люди придумали способ бороться с этими монстрами – они разработали огромных военизированных роботов Франкс. Но управлять таким механизмом может только слаженный дуэт: парень и девушка. Пилотов готовят в специальной элитной школе, и если один из них проваливается на экзамене, то и его напарник обречен на безвестность.