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Постер сериала Любимый во Франксе
Постер сериала Любимый во Франксе
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы Любимый во Франксе

Любимый во Франксе (2018 - 2018)

Darling in the FranXX 18+
Год выпуска 2018
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 12 часов 0 минут

О чем сериал

События аниме-сериала «Любимый во Франксе» разворачиваются в далеком будущем. Человечество почти уничтожено, и на Земле правят загадочные гигантские формы жизни – так называемые керю. Оставшиеся люди придумали способ бороться с этими монстрами – они разработали огромных военизированных роботов Франкс. Но управлять таким механизмом может только слаженный дуэт: парень и девушка. Пилотов готовят в специальной элитной школе, и если один из них проваливается на экзамене, то и его напарник обречен на безвестность.

В ролях
В ролях
Харука Томацу
Саори Хаями
Саори Хаями
Юитиро Умэхара
Юитиро Умэхара
Марина Иноуэ
Марина Иноуэ
Кана Итиносэ
Юто Уэмура
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Любимый во Франксе - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 24 эпизода
 
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