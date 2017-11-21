Дебют, 2018

«Дебют» — насыщенный эмоциями паззл о свободе и несвободе, снятый в закрытой женской колонии, где наказание отбывают полторы тысячи женщин. Они находятся в постоянном страхе, что длительный срок навсегда отрежет их от семей и поддержки близких. Особенно невыносимо приходится тем, у кого есть дети. Участие в постановках тюремного театра даёт им силы. Они готовятся к своему дебюту на сцене. Для заключенных это шанс предстать перед своими родственниками совсем в другой роли. Театр в тюрьме — явление не новое, в том числе как тема для фильма, но в «Дебюте» постановка спектакля становится лишь поводом к откровенному разговору о метафизическом понимании свободы. «У меня как у режиссера уже сформировалось понимание того, что меня интересует в документальном кино, — признаётся режиссер Анастасия Мирошниченко, — жизнь маленького человека в экстремальной ситуации. Меня волнует то, как люди проявляют себя в невыносимых условиях, что их поддерживает и что может сломить». Премьера её первого документального фильма «Перекрёсток» о бездомном художнике-символисте состоялась в 2014 году на Варшавском Кинофестивале, где работа была отмечена сразу двумя призами — Особое упоминание жюри и Приз Зрителей. Впоследствии картина завоевала признание десятков других кинофестивалей и телеканалов по всему миру и вылилась в целый социальный проект. Мировая премьера фильма «Дебют» прошла в ноябре прошлого года на кинофестивале IDFA в Амстердаме, именуемом документальными Каннами. На «ДОКере» состоится Российская премьера ленты. После показа — дискуссия с автором.