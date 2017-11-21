Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дебют
Киноафиша Фильмы Дебют
Debut

Дебют, 2018

2018 / Беларусь
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

«Дебют» — насыщенный эмоциями паззл о свободе и несвободе, снятый в закрытой женской колонии, где наказание отбывают полторы тысячи женщин. Они находятся в постоянном страхе, что длительный срок навсегда отрежет их от семей и поддержки близких. Особенно невыносимо приходится тем, у кого есть дети. Участие в постановках тюремного театра даёт им силы. Они готовятся к своему дебюту на сцене. Для заключенных это шанс предстать перед своими родственниками совсем в другой роли. Театр в тюрьме — явление не новое, в том числе как тема для фильма, но в «Дебюте» постановка спектакля становится лишь поводом к откровенному разговору о метафизическом понимании свободы. «У меня как у режиссера уже сформировалось понимание того, что меня интересует в документальном кино, — признаётся режиссер Анастасия Мирошниченко, — жизнь маленького человека в экстремальной ситуации. Меня волнует то, как люди проявляют себя в невыносимых условиях, что их поддерживает и что может сломить». Премьера её первого документального фильма «Перекрёсток» о бездомном художнике-символисте состоялась в 2014 году на Варшавском Кинофестивале, где работа была отмечена сразу двумя призами — Особое упоминание жюри и Приз Зрителей. Впоследствии картина завоевала признание десятков других кинофестивалей и телеканалов по всему миру и вылилась в целый социальный проект. Мировая премьера фильма «Дебют» прошла в ноябре прошлого года на кинофестивале IDFA в Амстердаме, именуемом документальными Каннами. На «ДОКере» состоится Российская премьера ленты. После показа — дискуссия с автором.

7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 21 ноября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Анастасия Мирошниченко
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про женскую тюрьму Фильмы про женскую тюрьму
Постер фильма Дебют 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Приложение киноафиши