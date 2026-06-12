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Расписание сеансов кинотеатра «Сатурн IMAX»

Сегодня 12 Завтра 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
10:00
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
19:20 23:45
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
21:40 23:15
Зверолюция
Зверолюция анимация 2026, Испания
2D
12:00 15:10
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
13:45
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный 2026, США
3D
12:20 17:00 21:25
Момо
Момо семейный, фэнтези 2025, Германия
2D
15:15
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения анимация, комедия, фэнтези 2026, Китай
2D
10:00
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
17:00
Холоп 3
Холоп 3 комедия, приключения 2026, Россия
2D
10:00 12:55 14:40 17:00 18:35 19:20 20:55 23:40
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
2D
11:20
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
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