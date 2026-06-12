Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева»
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Сатурн IMAX
Расписание сеансов кинотеатра «Сатурн IMAX»
Расписание сеансов кинотеатра «Сатурн IMAX»
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Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
10:00
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
2D
19:20
23:45
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
21:40
23:15
Зверолюция
анимация
2026, Испания
2D
12:00
15:10
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
13:45
Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
3D
12:20
17:00
21:25
Момо
семейный, фэнтези
2025, Германия
2D
15:15
Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
2D
10:00
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
17:00
Холоп 3
комедия, приключения
2026, Россия
2D
10:00
12:55
14:40
17:00
18:35
19:20
20:55
23:40
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
2D
11:20
В прокате
Премьеры
Онлайн
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
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