Кинотеатр «Сатурн IMAX» в Ялте является самой современной киноплощадкой города. Он был открыт весной 2013 года на центральной площади, недалеко от набережной. Главная особенность кинотеатра - зал IMAX, который является единственным в Крыму.



В киноплексе три кинозала с общей вместимостью более 700 зрителей. Большой зал вмещает 439 зрителей, он оборудован по технологии IMAX. Особенности данной технологии: широкоформатный изогнутый экран с серебряным покрытием и высотой с пятиэтажный дом, мощность оборудования и чистота звука. Благодаря этому изображение выходит за пределы угла человечксого зрения, делая картинку объемной и создавая эффект присутствия.

В двух других залах используется кинотехника Christie и Dolby, фильмы демонстрируются в 2D и 3D форматах.



Все залы кинотеатра «Сатурн» отвечают европейским требованиям к комфорту, оснащены современными кондиционерами, удобными креслами. Имеются места для людей с ограниченными возможностями.



В фойе работает кино-бар, где продается вкусный попкорн, кока-кола, другие закуски и напитки. По всей территории мультиплекса действует бесплатный Wi-Fi. На втором этаже имеется игровая комната «Мультяшки», в которой можно оставить малышей на время сеанса.