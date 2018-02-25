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Киноафиша Ялты Кинотеатры Сатурн IMAX

Сатурн IMAX

Ялта
Адрес
г. Ялта, ул. Киевская, 4
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Телефон

+7 978 099-25-52

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Расписание
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О кинотеатре

Кинотеатр «Сатурн IMAX» в Ялте является самой современной киноплощадкой города. Он был открыт весной 2013 года на центральной площади, недалеко от набережной. Главная особенность кинотеатра - зал IMAX, который является единственным в Крыму.

В киноплексе три кинозала с общей вместимостью более 700 зрителей. Большой зал вмещает 439 зрителей, он оборудован по технологии IMAX. Особенности данной технологии: широкоформатный изогнутый экран с серебряным покрытием и высотой с пятиэтажный дом, мощность оборудования и чистота звука. Благодаря этому изображение выходит за пределы угла человечксого зрения, делая картинку объемной и создавая эффект присутствия. 

В двух других залах используется кинотехника Christie и Dolby, фильмы демонстрируются в 2D и 3D форматах.

Все залы кинотеатра «Сатурн» отвечают европейским требованиям к комфорту, оснащены современными кондиционерами, удобными креслами. Имеются места для людей с ограниченными возможностями.

В фойе работает кино-бар, где продается вкусный попкорн, кока-кола, другие закуски и напитки. По всей территории мультиплекса действует бесплатный Wi-Fi. На втором этаже имеется игровая комната «Мультяшки», в которой можно оставить малышей на время сеанса.

Бар
Кафе
Wi-Fi
IMAX
Диваны
A/C
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Расписание сеансов в кинотеатре Сатурн IMAX
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12:00 15:10 ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Киноафиша.инфо 25 февраля 2018, 16:14
Кирилл, добрый день! Надеемся, что скоро продажи билетов онлайн появятся и для этого кинотеатра.
Инна Шевченко 14 февраля 2022, 13:25
Хотела купить билеты онлайн, но и в 2022 году нет продажи онлайн. А как же Ваше обещание?
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Фильмы в кинотеатре Сатурн IMAX

Сегодня 12 Завтра 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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