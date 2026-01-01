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Скоро в прокате «Омен. Обличие зла»
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Сатурн IMAX
ул. Киевская, 4
1 км
Черноморец
ул. Советская, 17
15.8 км
Шторм
ул. Горького, 7
27.8 км
Форос
пгт Форос, Форосский спуск, 1
31.8 км
Киномания
ул. Фрунзе, 38а
36.8 км
ЦЕНТРУМ
ул. Севастопольская, д. 62, ТРК «Центрум», 4-й этаж
49 км
Фильмотека
Торговый центр SEAMALL, Проспект Генерала Острякова, 260
50.1 км
Севастополь
ул. Героев Севастополя, 54
50.2 км
Кино Берг
просп. Кирова, 36
50.2 км
им. Шевченко
ул. Горького, 5
50.3 км
Спартак
ул. Пушкина, 9
50.4 км
Моряк
ул. Леваневского, 27
51 км
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