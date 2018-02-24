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Отзывы о кинотеатре Сатурн IMAX

Отзывы о кинотеатре Сатурн IMAX Вся информация о кинотеатре
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Кирилл Мулинко 24 февраля 2018, 12:26
Нет онлайн продажи билетов. Очень неудобно.
24 февраля 2018, 12:26 Ответить
Киноафиша.инфо 25 февраля 2018, 16:14
в ответ на сообщение Кирилл Мулинко от 24 февраля 2018, 12:26
Кирилл, добрый день! Надеемся, что скоро продажи билетов онлайн появятся и для этого кинотеатра.
25 февраля 2018, 16:14 Ответить
Инна Шевченко 14 февраля 2022, 13:25
Хотела купить билеты онлайн, но и в 2022 году нет продажи онлайн. А как же Ваше обещание?
14 февраля 2022, 13:25 Ответить
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