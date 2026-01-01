Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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Кинозал ДК «Айылгы» (Чычымах)
Кинотеатр Кинозал ДК «Айылгы» (Чычымах) (Якутск) на карте
Кинотеатр Кинозал ДК «Айылгы» (Чычымах) (Якутск) на карте
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Кинотеатр Кинозал ДК «Айылгы» (Чычымах) (Якутск) на карте
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Кинотеатры рядом
48.8
км
Кинозал ДНТ им. Васильева (Мырыла)
Чурапчинский р-н, с. Мырыла, Амгинская, 55
5
77.6
км
Баягантай (Крест-Хальджай)
Томпонский р-н, с. Крест-Хальджай, Центральная, 27
5
80.4
км
Кинозал ДНТ им. Дьячковского (Мындагай)
Чурапчинский р-н, с. Мындагай, Ленина, 10
5
94.8
км
Томтор (Томтор)
Таттинский р-н, с. Томтор, Братьев Малгиных, 2/5
5
100
км
Сулгачи (Сулгаччы)
Амгинский р-н, с. Сулгаччы, ул. Михайлова-Харачааса, 17, Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000, Россия
5
105
км
Туьулгэ Кытаанах (Килянки)
Чурапчинский р-н, с. Килянки, Дорожная, 14, корп. 3
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
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2026, США, комедия, драма
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