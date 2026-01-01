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Расписание сеансов кинотеатра «Кинозал ДК «Айылгы» (Чычымах)»

Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком боевик, криминал, триллер 2006, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Сайылыкка...(в летнике)
Сайылыкка...(в летнике) комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Обсессия
Обсессия ужасы 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
В чужой шкуре
В чужой шкуре анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези 2026, США / Испания
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни) комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
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Туьулгэ Кытаанах (Килянки) Чурапчинский р-н, с. Килянки, Дорожная, 14, корп. 3
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Майкл
Майкл
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Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
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Сайылыкка...(в летнике)
Сайылыкка...(в летнике)
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Обсессия
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Пропасть
Пропасть
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Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
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Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
В чужой шкуре
В чужой шкуре
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Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
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