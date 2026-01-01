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Кинотеатры
Кинозал ДК «Айылгы» (Чычымах)
Расписание сеансов кинотеатра «Кинозал ДК «Айылгы» (Чычымах)»
Расписание сеансов кинотеатра «Кинозал ДК «Айылгы» (Чычымах)»
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О кинотеатре
Расписание
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Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
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Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
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Убить Билла: Кровавое дело целиком
боевик, криминал, триллер
2006, США
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Сайылыкка...(в летнике)
комедия
2026, Россия
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Обсессия
ужасы
2025, США
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Пропасть
триллер
2026, Россия
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Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
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Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
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Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
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Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
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В чужой шкуре
анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
2026, США / Испания
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Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
комедия
2026, Россия
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Кинотеатры рядом
48.8
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Кинозал ДНТ им. Васильева (Мырыла)
Чурапчинский р-н, с. Мырыла, Амгинская, 55
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77.6
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Баягантай (Крест-Хальджай)
Томпонский р-н, с. Крест-Хальджай, Центральная, 27
5
80.4
км
Кинозал ДНТ им. Дьячковского (Мындагай)
Чурапчинский р-н, с. Мындагай, Ленина, 10
5
94.8
км
Томтор (Томтор)
Таттинский р-н, с. Томтор, Братьев Малгиных, 2/5
5
100
км
Сулгачи (Сулгаччы)
Амгинский р-н, с. Сулгаччы, ул. Михайлова-Харачааса, 17, Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000, Россия
5
105
км
Туьулгэ Кытаанах (Килянки)
Чурапчинский р-н, с. Килянки, Дорожная, 14, корп. 3
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Сайылыкка...(в летнике)
Отзывы
2026, Россия, комедия
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
В чужой шкуре
Отзывы
2026, США / Испания, анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
Олох тугэннэрэ (Моменты нашей жизни)
Отзывы
2026, Россия, комедия
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