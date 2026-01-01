Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Якутска Кинотеатры Киномания (Хоро) Расписание сеансов кинотеатра «Киномания (Хоро)»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)
Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса) комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
На помощь!
На помощь! ужасы, триллер 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Горничная
Горничная триллер 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
22.2 км
Кыталык (Дюллюкю) Верхневилюйский р-н, с. Дюллюкю, Будургэй, 1
5
28.4 км
Сэргэх (Оросу) Верхневилюйский р-н, с. Оросу, Набережная, 23
5
32.7 км
Кинозал Тамалаканского ДК (Тамалакан) Верхневилюйский р-н, с. Тамалакан, Семена Руфова, 17
5
35.2 км
Элма (Сайылык) Верхневилюйский р-н, с. Сайылык, Степанова-Бучугураса, 1
5
48.7 км
Кинозал ДНТ «Тойук» им. Гаврильева (Ынахсыт) Нюрбинский р-н, с. Ынахсыт, Молодежная, 11
5
65.4 км
Кинозал Магасского ЦКиД (Харбала) Верхневилюйский р-н, с. Харбала, Павла Васильева, 9
5
