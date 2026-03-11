Оповещения от Киноафиши
«Марсупилами. Пушистый круиз»
1
Киноафиша Первоуральска
Кинотеатры
Кинозал ИКЦ
Расписание сеансов кинотеатра «Кинозал ИКЦ»
Расписание сеансов кинотеатра «Кинозал ИКЦ»
О кинотеатре
Расписание
Карта
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
2D
10:25
от 350 ₽
Красный призрак
драма, исторический
2020, Россия
2D
20:00
от 150 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
14:30
от 350 ₽
20:55
от 400 ₽
Театр в кино: Мёртвые души
спектакль
2022, Россия
2D
18:20
от 500 ₽
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
12:35
от 350 ₽
16:40
от 400 ₽
Красный призрак
Рецензия
Отзывы
2020, Россия, драма, исторический
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Театр в кино: Мёртвые души
Отзывы
2022, Россия, спектакль
