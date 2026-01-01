Скидки в кинотеатрах Первоуральска

В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Первоуральска, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
Детям до 5 лет / Сфера
Дети до 5 лет допускаются бесплатно на сеансы (кроме сеансов фильмов в 3D) без предоставления отдельного места.
Скидки по клубным картам / Сфера
Для владельцев карт кинотеатра действует накопительная бонусная система. По этим же картам предоставляется скидка 50% в последний день проката фильма - по средам.