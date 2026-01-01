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Скоро в прокате «Робоняня»
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700
метров
ПМБУК "ЦКС"
улица Советская, дом 6-В.
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2.6
км
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Дом культуры с. Битимка
с. Битимка, ул. Заречная, стр. 8
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с. Новоалексеевское, ул. Буденного, 38А
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