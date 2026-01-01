Оповещения от Киноафиши
ПМБУК "ЦКС"
улица Советская, дом 6-В.
800 метров
Кинозал ИКЦ
ул. Ленина, 18б
1.1 км
Сфера
пр-т Ильича, 31, ТРЦ «Строитель»
1.3 км
Восход
ул. Гагарина 41
2.7 км
Дом культуры с. Битимка
с. Битимка, ул. Заречная, стр. 8
12.1 км
Кристалл Синема
Клубная, 8, РЦ «Кин-дза-дза»
12.4 км
Дом культуры с. Новоалексеевское
с. Новоалексеевское, ул. Буденного, 38А
13.5 км
Клуб п. Прогресс
п. Прогресс, ул. Культуры, 10
23.7 км
Центр досуга п. Новоуткинск
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Клубная, д 32
25.6 км
Террикон
площадь Ленина, 1А
25.7 км
Дом культуры с. Слобода
Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Слобода, ул. Советская, 48
26.9 км
Клуб п. Перескачка
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Перескачка, ул. Новая, д 5
28.5 км
Включила на фон после работы, а в итоге досмотрела до конца: всем советую крутой 4-серийный детектив со звездой «Игры престолов»
Второй фильм еще не показали, а «Домовенок Кузя 3» уже готовят к прокату — даже есть точная дата премьеры
Юра Борисов против химер на другой планете: в Сети появился первый трейлер фантастики «Девятая планета» — премьера в 2026 году (видео)
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)
