Рейтинг кинотеатров Первоуральска
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
1
ПМБУК "ЦКС"
улица Советская, дом 6-В.
2
Дом культуры с. Слобода
Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Слобода, ул. Советская, 48
3
Клуб п. Прогресс
п. Прогресс, ул. Культуры, 10
4
Дом культуры с. Битимка
с. Битимка, ул. Заречная, стр. 8
5
Клуб п. Перескачка
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Перескачка, ул. Новая, д 5
6
Дом культуры с. Новоалексеевское
с. Новоалексеевское, ул. Буденного, 38А
7
Центр досуга п. Новоуткинск
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. Клубная, д 32
8
Клуб с. Нижнее Село
Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Нижнее Село, ул. Ленина, д. 47
9
Дом культуры п. Кузино
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Демьяна Бедного, д 16
10
Восход
ул. Гагарина 41
11
Кинозал ИКЦ
ул. Ленина, 18б
12
Сфера
пр-т Ильича, 31, ТРЦ «Строитель»
