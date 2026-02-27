Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Пензы
Кинотеатры
Высшая лига
Расписание сеансов кинотеатра «Высшая лига»
Расписание сеансов кинотеатра «Высшая лига»
Горничная
триллер
2025, США
2D
21:25
от 560 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
23:30
от 410 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
12:05
от 390 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:15
от 370 ₽
12:30
от 390 ₽
19:40
от 480 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
16:00
от 440 ₽
21:10
от 480 ₽
23:00
от 410 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:10
от 370 ₽
14:00
от 440 ₽
17:00
от 560 ₽
20:50
от 480 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
23:50
от 410 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
10:30
от 460 ₽
14:45
от 530 ₽
16:30
от 440 ₽
19:25
от 480 ₽
21:40
от 480 ₽
Мой дед
приключения, семейный
2025, Россия
2D
18:45
от 480 ₽
Мой друг
драма, приключения
2026, Россия
2D
12:20
от 390 ₽
16:05
от 440 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:20
от 370 ₽
12:35
от 390 ₽
14:50
от 440 ₽
17:05
от 480 ₽
19:10
от 560 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
23:55
от 500 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
12:45
от 480 ₽
14:05
от 440 ₽
17:45
от 480 ₽
21:30
от 480 ₽
23:25
от 410 ₽
