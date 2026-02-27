Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Высшая лига»

Расписание сеансов кинотеатра «Высшая лига»

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
21:25 от 560 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
23:30 от 410 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
12:05 от 390 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:15 от 370 ₽ 12:30 от 390 ₽ 19:40 от 480 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
16:00 от 440 ₽ 21:10 от 480 ₽ 23:00 от 410 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:10 от 370 ₽ 14:00 от 440 ₽ 17:00 от 560 ₽ 20:50 от 480 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
23:50 от 410 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
10:30 от 460 ₽ 14:45 от 530 ₽ 16:30 от 440 ₽ 19:25 от 480 ₽ 21:40 от 480 ₽
Мой дед
Мой дед приключения, семейный 2025, Россия
2D
18:45 от 480 ₽
Мой друг
Мой друг драма, приключения 2026, Россия
2D
12:20 от 390 ₽ 16:05 от 440 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:20 от 370 ₽ 12:35 от 390 ₽ 14:50 от 440 ₽ 17:05 от 480 ₽ 19:10 от 560 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
23:55 от 500 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
12:45 от 480 ₽ 14:05 от 440 ₽ 17:45 от 480 ₽ 21:30 от 480 ₽ 23:25 от 410 ₽
