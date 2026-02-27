Кинотеатр «Высшая лига» в городе Пенза, находится по адресу Кураева, 3 в торговом центре «Высшая лига».

Мультиплекс располагает пятью залами, в трех из них демонстрируются фильмы в 3D формате. Все кинозалы оборудованы современной звуковой и кинопроекционной системой. Здесь установлены удобные кресла с подставками для напитков, кондиционеры зима-лето, места для людей с ограниченными возможностями.

В кино-баре можно купить десерты «Слаш», газировку, сахарную вату, кукурузные чипсы, мексиканское блюдо начос, попкорн и другие закуски с напитками.

Для самых маленьких в мультиплексе есть игровая зона, в которой установлены игровые автоматы, баскетбол, аттракционы автомобильных гонок, симуляторы хоккея и многое другое. Также в торговом центре «Высшая лига» расположен ледовый каток, здесь можно весело провести время, как взрослым, так и детям.

