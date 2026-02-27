Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Пензы Кинотеатры Высшая лига

Высшая лига

Пенза
Адрес
г. Пенза, ул. Кураева, 3
Показать на карте
Телефон

+7 (8412) 21-00-21 / бронирование

Позвонить
Билеты от 370 ₽
В избранное Уже в избранном

О кинотеатре

Кинотеатр «Высшая лига» в городе Пенза, находится по адресу Кураева, 3 в торговом центре «Высшая лига».

Мультиплекс располагает пятью залами, в трех из них демонстрируются фильмы в 3D формате. Все кинозалы оборудованы современной звуковой и кинопроекционной системой. Здесь установлены удобные кресла с подставками для напитков, кондиционеры зима-лето, места для людей с ограниченными возможностями.

В кино-баре можно купить десерты «Слаш», газировку, сахарную вату, кукурузные чипсы, мексиканское блюдо начос, попкорн и другие закуски с напитками.

Для самых маленьких в мультиплексе есть игровая зона, в которой установлены игровые автоматы, баскетбол, аттракционы автомобильных гонок, симуляторы хоккея и многое другое. Также в торговом центре «Высшая лига» расположен ледовый каток, здесь можно весело провести время, как взрослым, так и детям.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Высшая лига» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Игровая зона
Есть сканнер билетов
VIP
Диваны
Парковка
мало голосов Оцените
6 голосов
Билеты от 370 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Высшая лига
Горничная
Горничная
Сегодня 1 сеанс
21:25 от 560 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
23:30 от 410 ₽ ...
Дополнительное время
Дополнительное время
Сегодня 1 сеанс
12:05 от 390 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 3 сеанса
10:15 от 370 ₽ 12:30 от 390 ₽ 19:40 от 480 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
6 голосов
Оцените
Скидки в кинотеатре
Студентам и школьникам

Специальное предложение: с понедельника по среду для студентов и школьников цена на сеансы в обычном формате - 90 рублей, на сеансы в формате 3D - 160 рублей. Акция действует с понедельника по среду.

Школьникам Студентам
Среда-клубный день

Специальное предложение по средам: цена на сеансы в обычном формате - 90 рублей, на сеансы в формате 3D - 160 рублей. Предложение действительно при предъявлении дисконтной карты на единовременную покупку не более 5 билетов.

Владельцам карт
Пенсионерам и инвалидам

Специальное предложение: с понедельника по пятницу (в пятницу до 17:59) цена на сеансы в обычном формате - 90 рублей, на сеансы в формате 3D - 160 рублей. Скидка действует при предъявлении удостоверения. Скидка распространяется на "VIP" и "Эконом" зону, не действует на "Sky" и "Love" зону.

Инвалидам Пенсионерам
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Пензы
Фотографии Все фотографии
Все фотографии

Фильмы в кинотеатре Высшая лига

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
21:25 от 560 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
23:30 от 410 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
12:05 от 390 ₽
Полное расписание и билеты
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Меглин выжил, маньяки в психушке — будет ли 4 сезон «Метода» с Хабенским?
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше