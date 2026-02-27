Кинотеатр «Высшая лига» в городе Пенза, находится по адресу Кураева, 3 в торговом центре «Высшая лига».
Мультиплекс располагает пятью залами, в трех из них демонстрируются фильмы в 3D формате. Все кинозалы оборудованы современной звуковой и кинопроекционной системой. Здесь установлены удобные кресла с подставками для напитков, кондиционеры зима-лето, места для людей с ограниченными возможностями.
В кино-баре можно купить десерты «Слаш», газировку, сахарную вату, кукурузные чипсы, мексиканское блюдо начос, попкорн и другие закуски с напитками.
Для самых маленьких в мультиплексе есть игровая зона, в которой установлены игровые автоматы, баскетбол, аттракционы автомобильных гонок, симуляторы хоккея и многое другое. Также в торговом центре «Высшая лига» расположен ледовый каток, здесь можно весело провести время, как взрослым, так и детям.
На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Высшая лига» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.
Специальное предложение: с понедельника по среду для студентов и школьников цена на сеансы в обычном формате - 90 рублей, на сеансы в формате 3D - 160 рублей. Акция действует с понедельника по среду.
Специальное предложение по средам: цена на сеансы в обычном формате - 90 рублей, на сеансы в формате 3D - 160 рублей. Предложение действительно при предъявлении дисконтной карты на единовременную покупку не более 5 билетов.
Специальное предложение: с понедельника по пятницу (в пятницу до 17:59) цена на сеансы в обычном формате - 90 рублей, на сеансы в формате 3D - 160 рублей. Скидка действует при предъявлении удостоверения. Скидка распространяется на "VIP" и "Эконом" зону, не действует на "Sky" и "Love" зону.