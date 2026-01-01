Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Пензы Кинотеатры Высшая лига Скидки и акции в кинотеатре Высшая лига

Скидки и акции в кинотеатре Высшая лига

Скидки в кинотеатре Вся информация о кинотеатре

Студентам и школьникам

Специальное предложение: с понедельника по среду для студентов и школьников цена на сеансы в обычном формате - 90 рублей, на сеансы в формате 3D - 160 рублей. Акция действует с понедельника по среду.

Школьникам Студентам
Купить билет

Среда-клубный день

Специальное предложение по средам: цена на сеансы в обычном формате - 90 рублей, на сеансы в формате 3D - 160 рублей. Предложение действительно при предъявлении дисконтной карты на единовременную покупку не более 5 билетов.

Владельцам карт
Купить билет

Пенсионерам и инвалидам

Специальное предложение: с понедельника по пятницу (в пятницу до 17:59) цена на сеансы в обычном формате - 90 рублей, на сеансы в формате 3D - 160 рублей. Скидка действует при предъявлении удостоверения. Скидка распространяется на "VIP" и "Эконом" зону, не действует на "Sky" и "Love" зону.

Инвалидам Пенсионерам
Купить билет

Друзьям

Специальное предложение: 6 билетов – скидка 10%, 10 билетов – скидка 15% + 1 сопровождающий бесплатно, 20 билетов – скидка 20% + 2 сопровождающих бесплатно.

Коллективные заявки
Купить билет
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
«Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось
У Хюррем было 5 детей от Сулеймана: заметили ли вы, кто меньше всего любил свою мать?
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше