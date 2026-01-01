Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Нового Уренгоя Кинотеатры Проспект

Новый Уренгой
Адрес
г. Новый Уренгой, Ленинградский просп., 13 А, ТРЦ Проспект
ТРК
Расположен в ТРЦ «Проспект»

О кинотеатре

Кинотеатр «Проспект» в Новом Уренгое расположен на четвертом этаже торгового центра «Проспект».

Привлекательной особенностью для горожан является то, что посещение кино можно совместить с шопингом по брендовым бутикам и отдыхом в кафе.

Кинотеатр «Проспект» оснащен передовым оборудованием, звуковыми системами Dolby Digital, экранами «Super-Matt» фирмы «Skreen» для кинопоказов в формате 2D и 3D.

Зал №1 рассчитан на 65 мест, зал повышенной комфортности (VIP ) — на 54 места. В каждом зале стильный интерьер, превосходная акустика, система кондиционирования, удобные кресла.

Кино-бар предлагает большой выбор попкорна на любой вкус, а также горячие и холодные напитки, разнообразные закуски и десерты. Для детей создана отдельная зона с игровыми автоматами.

2 голоса
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
