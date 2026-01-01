Кинотеатр «Проспект» в Новом Уренгое расположен на четвертом этаже торгового центра «Проспект».

Привлекательной особенностью для горожан является то, что посещение кино можно совместить с шопингом по брендовым бутикам и отдыхом в кафе.

Кинотеатр «Проспект» оснащен передовым оборудованием, звуковыми системами Dolby Digital, экранами «Super-Matt» фирмы «Skreen» для кинопоказов в формате 2D и 3D.

Зал №1 рассчитан на 65 мест, зал повышенной комфортности (VIP ) — на 54 места. В каждом зале стильный интерьер, превосходная акустика, система кондиционирования, удобные кресла.

Кино-бар предлагает большой выбор попкорна на любой вкус, а также горячие и холодные напитки, разнообразные закуски и десерты. Для детей создана отдельная зона с игровыми автоматами.