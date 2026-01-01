ТРЦ «Проспект» - многофункциональный торгово-развлекательный комплекс в Новом Уренгое, включающий в себя торговую галерею, развлекательные площадки и современный кинотеатр. ТРЦ «Проспект» расположен в центральной части города на одной из основных транспортных магистралей города – Ленинском проспекте.

На территории торгово-развлекательного центра «Проспект» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (CHARUEL, M.Reason, Alena Goretskaya, Newform, «Котофей», Van Cliff и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (ActiveSport и др.), магазины товаров для дома, магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (My Toy, «Модная Мама» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», «Парфюм-Лидер», «Проф Косметика», Si Vif и др.), ювелирные салоны («57 ГРАНЬ», SUNLIGHT и др.), магазины часов, туристическое агентство «Кит Трэвел», салоны оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «МТС», «Tele2 Россия» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, книжные салоны, аптека «Ригла», салон красотымагазин канцелярских товаров, студия создания косроллер-школа, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк» и др.), магазины «Табачная лавка», «Монетка» и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Проспект» функционируют современный многозальный мультиплекс сети «Синема Парк», продовольственный супермаркет «Белые ночи», супермаркеты бытовой техники и электроники, супермаркет спортивных товаров и детская игровая площадка «KIDS групп».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания («Go!Вафли», BURGER KING, «Суши-Маркет», «ГринGO бар», кофейня madeocoffee и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Проспект» есть автомобильная открытая парковка.

Адрес:

г. Новый Уренгой, Ленинградский пр., д. 15

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Проспект» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «ГДК Октябрь»

на автобусе № 7

2. На любом общественном транспорте, идущем по проспеку Губкина до остановки «ТРЦ Сибирь»

на автобусе № 4

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Проспект»: 10.00 – 22.00;

Кинотеатр «Парк Синема»: 10.00 – 02.00.