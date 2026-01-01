Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Нового Уренгоя
Проспект
Расписание сеансов кинотеатра «Проспект »
Расписание сеансов кинотеатра «Проспект »
О кинотеатре
Расписание
Карта
Торговый центр
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
мелодрама, приключения
2025, Кыргызстан / Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Крик 7
ужасы, детектив, триллер
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
350
метров
Октябрь
пр. Ленинградский, 9
5
2.5
км
Сезар-Солнечный
ул. Сибирская, 26
5
3.4
км
Сезар-Гудзон
ул. Подшибякина, 1, корп. 2а
5
4.2
км
Бумеранг
микрорайон Северная Коммунальная Зона, 4, ТРЦ "Бумеранг89"
5
