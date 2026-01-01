Оповещения от Киноафиши
Рейтинг кинотеатров Нового Уренгоя
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
1
Сезар-Гудзон
ул. Подшибякина, 1, корп. 2а
1 отзыв
2
Бумеранг
микрорайон Северная Коммунальная Зона, 4, ТРЦ "Бумеранг89"
1 отзыв
3
Октябрь
пр. Ленинградский, 9
4
Проспект
Ленинградский просп., 13 А, ТРЦ Проспект
5
Сезар-Солнечный
ул. Сибирская, 26
1 отзыв
«Соло-прокачку» короновали, но оглянитесь вокруг: вот 3 аниме, где герои еще круче, а смысла больше
В 33 года впервые увидела такую нищету и дремучесть: турки выпустили новый сериал про любовь, а у меня волосы дыбом
Для тех, кто обожает «Грозовой перевал»: эти 3 сериала турдизи о страстной любви нельзя упускать
Маэстро, твоя песенка спета: что в «Бой идут одни старики» разочаровало бы Маршала Покрышкина
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
Эти 3 слова заставили комиссию побледнеть: судьба «Приключениями Шерлока Холмса» висела на волоске
Что было до «Первого отдела»: в этом мини-сериале Вера закрутила с майором Громом
За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)
Этот советский фильм так полюбили в Китае, что в 2005-м выпустили ремейк: на удивление набрал 7.1 балла и хвалебные отзывы
«Элементарно» я бросил уже на первой серии, зато «Шерлока в России» за вечер проглотил целиком: в разы круче поделки из США
Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»
