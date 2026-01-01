ТРЦ «Континент» - популярный торгово-развлекательный центр Новокузнецка с торговой галереей, фудкортом, мультиплексом и детскими развлекательными площадками. ТРЦ «Континент» расположен в центре Новокузнецка на пересечении улицы Тольятти с одной из главных транспортных магистралей города – улице Кирова, в непосредственной близости от здания администрации Новокузнецка и сквера им. Жукова.

На территории торгово-развлекательного центра «Континент» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Women'secret, Roberto Botticelli, H&M, Rendez-Vouz, Modis, O’stin, Henderson, Tom Tailor, Calzedonia, Gloria Jeans & Gee Jay, Zolla, ZENDEN, Bershka и др.). К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (adidas и др.), магазины мебели и товаров для дома («Аскона» и др.), фирменные магазины техники (Sony и др.), магазины подарков и аксессуаров («Сувениры» и др.), популярные магазины детских товаров (Acoola и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны (Pandora и др.), магазины часов и очков, туристическое агентство, салоны оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту часов, ателье, книжные салоны, аптека, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк», «Бинбанк», «Банк Москвы» и др.) и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Континент» функционируют современный многозальный кинотеатр «Кино им. Кино», продовольственный супермаркет «Холидей Классик», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.видео» и др.), мебельные салоны, супермаркет товаров для детей «Детский мир», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», интерактивно-развлекательный центр «Иллюзион» и караоке-гриль-бар «Кузня».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания (ресторан «Рибай», суши-бар «Манхэттен», караоке-гриль-бар «Кузня» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Континент» есть открытая наземная автомобильная парковка.

Адрес:

Кемеровская Область, г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д. 46а

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Континент» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Глобус»

на автобусах № 58, 58а

на троллейбусе № 6а

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Континент»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «Холидей Классик»: 08.00 – 00.00;

Интерактивно-развлекательный центр «Иллюзион»: 10.00 – 20.00;

Кинотеатр «Кино им. Кино»: 10.00 – 00.00;

Караоке-гриль-бар «Кузня»: вс. – ср.: 11.00 – 03.00, чт.: 11.00 – 06.00 , пт. : 11.00 – 08.00, сб.: 11.00 – 05.00;

Ресторан «Рибай»: вс. – чт.: 11.00 – 00.00, пт. – сб.: 11.00 – 02.00;

Суши-бар «Манхэттен»: 11.00 – 00.00.