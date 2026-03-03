Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Новокузнецка Кинотеатры Кино им. Кино

Кино им. Кино

Новокузнецк
Адрес
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 46а, ТРЦ «Континент», 3 этаж
Показать на карте
Телефон

+7 (3843) 76-17-17 / бронирование

Позвонить
Билеты от 450 ₽
ТРК
Расположен в ТРЦ «Континент»

О кинотеатре

Кинотеатр «Кино им. Кино» находится в ТРЦ «Континент». Это современная киноплощадка, где демонстрируются мировые блокбастеры, лучшие ленты авторского кино, мюзиклы, балет, а также фильмы-концерты популярных звезд.

В кинотеатре 4 зала, каждый из них имеет свою особенность. Зал МЕТРО на 184 места —самый вместительный, с эргономичными креслами, широкими междурядьями, удобно смотреть фильмы с любого места. Зал ИНКОГНИТО рассчитан на 109 мест, в последнем ряду предусмотрены места Love Seats. Зал ТЕРРАКОТ - на 89 мест, его отличие в том, что интерьерный дизайн выполнен в терракотовом цвете, на последнем ряду имеются уютные диваны, остальные ряды занимают эргономичные кресла.

Изюминкой кинотеатра «Кино им. Кино» в Новокузнецке является VIP-зал, вмещающий 18 гостей. На 1 этаже зала — зона отдыха, где можно провести время в ожидании начала сеанса, сделать заказ в Кино-баре или в ресторане. Ваш заказ будет доставлен прямо в вип-зал. На 2 этаже находится комфортабельное пространство для просмотра кино: здесь всего 9 диванов с высокими спинками, что создает атмосферу уединенности.

В кинотеатре используются передовые цифровые проекторы, системы Dolby Digital, широкоформатные экраны, климат-контроль. В фойе имеется кино-бар.

Бар
Расположен в ТЦ
Wi-Fi
VIP
Парковка
2 голоса
Билеты от 450 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Кино им. Кино
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 3 сеанса
12:25 от 1500 ₽ 14:10 от 450 ₽ 16:30 от 1500 ₽ ...
Красавица
Красавица
Сегодня 2 сеанса
16:15 от 450 ₽ 20:00 от 500 ₽ ...
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
Сегодня 1 сеанс
12:15 от 450 ₽ ...
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сегодня 3 сеанса
13:15 от 450 ₽ 14:30 от 1500 ₽ 17:35 от 450 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

2 голоса
Фильмы в кинотеатре Кино им. Кино

Сегодня 3 Завтра 4
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
12:25 от 1500 ₽ 14:10 от 450 ₽ 16:30 от 1500 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
16:15 от 450 ₽ 20:00 от 500 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки анимация 2026, Россия
2D
12:15 от 450 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
