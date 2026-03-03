Кинотеатр «Кино им. Кино» находится в ТРЦ «Континент». Это современная киноплощадка, где демонстрируются мировые блокбастеры, лучшие ленты авторского кино, мюзиклы, балет, а также фильмы-концерты популярных звезд.

В кинотеатре 4 зала, каждый из них имеет свою особенность. Зал МЕТРО на 184 места —самый вместительный, с эргономичными креслами, широкими междурядьями, удобно смотреть фильмы с любого места. Зал ИНКОГНИТО рассчитан на 109 мест, в последнем ряду предусмотрены места Love Seats. Зал ТЕРРАКОТ - на 89 мест, его отличие в том, что интерьерный дизайн выполнен в терракотовом цвете, на последнем ряду имеются уютные диваны, остальные ряды занимают эргономичные кресла.

Изюминкой кинотеатра «Кино им. Кино» в Новокузнецке является VIP-зал, вмещающий 18 гостей. На 1 этаже зала — зона отдыха, где можно провести время в ожидании начала сеанса, сделать заказ в Кино-баре или в ресторане. Ваш заказ будет доставлен прямо в вип-зал. На 2 этаже находится комфортабельное пространство для просмотра кино: здесь всего 9 диванов с высокими спинками, что создает атмосферу уединенности.

В кинотеатре используются передовые цифровые проекторы, системы Dolby Digital, широкоформатные экраны, климат-контроль. В фойе имеется кино-бар.