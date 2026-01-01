Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Кино им. Кино (Новокузнецк) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

200 метров
Планета кино Глобус Кемеровская обл., ул. Тольятти, 27а, ТРЦ «Глобус»
5
700 метров
Планета кино Сити-молл ул. Кирова, 55, ТРЦ «Сити Молл»
5
1.9 км
Октябрь Кемеровская область, пр. Металлургов, 42
5
2.7 км
Формула Кино Планета ул. ДОЗ, 10А, ТРЦ «Планета», 3 этаж
5
9.5 км
Планета кино Полет пр. Шахтеров, 19а, ТРЦ «Полет»
5
14.9 км
Планета кино Парус Кемеровская область, пр. Архитекторов, 14а, ТРЦ «Парус»
5
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
