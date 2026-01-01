Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «День разоблачения»
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Расписание сеансов кинотеатра «Русь»
Расписание сеансов кинотеатра «Русь»
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О кинотеатре
Расписание
Карта
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (920) 089-35-00
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Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (920) 089-35-00
Позвонить
Убить Билла: Кровавое дело целиком
боевик, криминал, триллер
2006, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (920) 089-35-00
Позвонить
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (920) 089-35-00
Позвонить
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (920) 089-35-00
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Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (920) 089-35-00
Позвонить
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (920) 089-35-00
Позвонить
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (920) 089-35-00
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Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (920) 089-35-00
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Пропасть
триллер
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (920) 089-35-00
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Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (920) 089-35-00
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Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (920) 089-35-00
Позвонить
Кинотеатры рядом
3.3
км
Октябрь
ул. Ленина, 19
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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