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Расписание сеансов кинотеатра «Русь»

Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (920) 089-35-00 Позвонить
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (920) 089-35-00 Позвонить
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком боевик, криминал, триллер 2006, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (920) 089-35-00 Позвонить
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (920) 089-35-00 Позвонить
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (920) 089-35-00 Позвонить
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (920) 089-35-00 Позвонить
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (920) 089-35-00 Позвонить
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (920) 089-35-00 Позвонить
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (920) 089-35-00 Позвонить
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (920) 089-35-00 Позвонить
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (920) 089-35-00 Позвонить
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (920) 089-35-00 Позвонить
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3.3 км
Октябрь ул. Ленина, 19
5
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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