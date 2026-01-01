Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
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Октябрь
ул. Ленина, 19
200 метров
Русь
ул. Мира, 180а
3.4 км
Дружба
Орловская область, пгт Колпна, ул. Советская, 3
45 км
ЦКД Волово
Волово, ул. Ленина, 5
48.5 км
КСК Олимпийский
Липецкая обл., село Тербуны, ул. Мичурина, 26б
55.1 км
Мир
Становое, ул. Ленина,7
63.5 км
Прожектор
ул. Лермонтова, 3
64.3 км
ЦДИК Восток
Курская обл., пгт Кшенский, ул. Ленина, 9
64.4 км
Центр досуга и кино
Курская область, пос. Черемисиново, ул. Кооперативная, 3
64.5 км
ДК Химик
ул. Ломоносова, 48
87.7 км
Юность
Орловская обл., пгт. Глазуновка, ул. Ленина, 69А
88 км
Задонск
ул. Карла Маркса, 62
89 км
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